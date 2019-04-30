Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 2019 и когда оно сбудется / 1zoom.ru

Вальпургиева ночь 2019 традиционно наступает на стыке 30 апреля и 1 мая.

Именно в эту ночь, утверждают эзотерики, грань между мирами истончается, и магия легче поникает в наш мир. Поэтому-то и ведьмы свои шабаши устраивают в Вальпургиеву ночь. Но даже "простые смертные" могут без особого труда провести нужный обряд в эту ночь, заверяют жрицы и потомственные колдуньи.

Ранее Главред уже писал, какие в Вальпургиеву ночь 2019 есть обряды на любовь и ритуалы на деньги. В нынешней статье – о том, как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь.

Вальпургиева ночь: обряды на желание

Вальпургиева ночь считается временем стихии огня: недаром в большинстве обрядов используются свечи, а сами ведьмы на шабашах в эту ночь жгут костры. Поэтому и для активации желания стоит использовать огненную стихию.

Кроме того, по преданию, травы в Вальпургиеву ночь обретают магическую силу и целебные свойства. Поэтому именно в эту ночь знахарки пополняют свои запасы. Так что силу трав тоже стоит задействовать при загадывании желания.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия 2019: что за праздник и как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилосьК примеру, ива, которая в народе зовется колдовской аспирин, помогает при исполнении желаний: загадывая желание, нужно завязать на тонкой ветке ивы узел – и не развязывать, пока желание не сбудется.

А вербена – считается одним из самых сильных колдовских растений – отвечает за примирение враждующих сторон. Если желание связано с отношениями – стоит использовать ее. Анютины глазки и цветы апельсина используются для привлечения любви. Даже простой базилик, который уже свободно можно купить на рынке, отлично подходит для защиты от нечисти и привлечения любви.

Для обряда загадывания желания в Вальпургиеву ночь подойдут и напитавшиеся энергетикой этой ночи полевые цветы, а также ветви с цветами, на которых зарождаются фрукты (яблоня, вишня, персик и т.п.). Именно эта ветка станут жертвой, которую принято приносить высшим силам в Вальпургиеву ночь в обмен на исполнение желания.

В полночь нужно загадать желание – максимально его визуализируя – и попросить властительницу Вальпургией ночи его исполнить. После чего цветущую ветку нужно сжечь – на костре или в пламени свечки.

А собранные травы необходимо разбросать по полу своей спальни и оставить на три дня. Спустя три дня их тоже нужно сжечь под заговор: "Отдаю вас в жертву во имя исполнения моего заветного желания. Аминь!"

Также можно заручиться помощью стихии земли или воды для исполнения своего желания, также принеся им символические жертвы:

земле приносят в дар яйцо на желтой салфетке – его зарывают в небольшую ямку, приговаривая: "Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова, чтобы мне повысили зарплату…" – в зависимости от просьбы. После этого ямку закапывают;

приносят в дар яйцо на желтой салфетке – его зарывают в небольшую ямку, приговаривая: "Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова, чтобы мне повысили зарплату…" – в зависимости от просьбы. После этого ямку закапывают; воде в дар отправляют фрукты, хлеб, то же яйцо или еще что-то вкусненькое. Гостинец кладут в плетеную корзинку из сухого хвороста и пускают по реке, также прося об исполнении желаний.

Если все сделать правильно, то загаданные желания сбудутся не позже 22 июня, то есть после дня летнего солнцестояния 2019, уверяют жрицы и маги.