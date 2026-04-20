"Ноты не вытянула": LELEKA оконфузилась на пре-пати Евровидения 2026

Певица столкнулась с проблемами на важном мероприятии перед конкурсом.

LELEKA - Евровидение 2026

LELEKA выступила на пре-пати Евровидения

Что произошло во время выступления

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA выступила в Лондоне на пре-пати конкурса. Во время номера артистка столкнулась с проблемами, которые повлияли на ее пение. Видео выступления LELEKA появилось в Telegram-канале "Еврофаны. Новости Евровидения" и вызвало бурное обсуждение поклонников.

Фанаты заметили, что во время исполнения конкурсной песни Ridnym у певицы выпал из уха наушник, который помогает артисту ориентироваться в мелодии и слышать себя в шумном зале. Также LELEKA немного ошиблась в самой сложной вокальной части песни с протяжной высокой нотой.

LELEKA - пре-пати Евровидения 2026 / фото: t.me/leleka_music

"Ой, ой, не взяла? Бывает, главное, чтобы этого не произошло в Вене"

"Она не вступила там, где должна была, да и ноты не вытянула"

"У нее еще наушник выпал"

"Вижу, что наушник вытащила, значит, плохо слышала себя"

"У нее было несмыкание голосовых связок. Это вызвано или болезнью, или она сорвала голос"

Сама LELEKA вышла на связь с поклонниками и объяснила, что произошло во время выступления. Оказалось, что проблема была не только в технической части, но и в костюме певицы. Для исполнительницы подготовили роскошное платье с корсетом, однако в нем было практически невозможно петь.

Образ LELEKA для пре-пати Евровидения / фото: t.me/leleka_music

"Просто в корсете почти невозможно нормально дышать, больше никогда не буду надевать корсеты на выступления. Почти нереально было петь в этом", — написала LELEKA в своем Telegram-канале.

Комментарий LELEKA / скрин из Telegram

Евровидение 2026 - когда будет конкурс

Австрия готовится принять юбилейный 70-й конкурс "Евровидение", который пройдет в Вене. Полуфиналы Евровидения состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал — 16 мая. Всего в конкурсе примут участие 35 стран — это рекордно низкий показатель с 2003 года.

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

