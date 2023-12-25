Как правильно пить шампанское на Новый год, чтобы привлечь богатство и успех

Как давно появилась традиция встречать Новый год с игристым и как оно влияет - Главред собрал интересные факты.

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Почему на Новый год пьют шампанское / коллаж: Главред, фото: pexels

Что символизирует шампанское и почему именно его смакуют на Новый год. Часто на новогодние праздники люди выбирают шампанское, ведь оно этот напиток самый "живой". Считается, что шампанское имеет символ будущих надежд, бесконечного счастья и успеха. Шампанское в новогоднюю ночь имеет особенно безудержный характер, он дает возможность забыть о серых будничных делах, взамен дарит легкость, веселье и дает отдохнуть.

Как правильно пить шампанское: ритуалы

В нашем обществе привыкли откупоривать шампанское под бой курантов. Тем не менее, эксперты считают, что шампанское - это напиток, который стоит попробовать медленно, чтобы добавить аппетита перед ужином.

Шампанское в идеале должно быть сухим. Настоящее шампанское стоит недешево, но на Новый год стоит позволить себе насладиться.

Игристое необходимо охлаждать, перед тем как подать его. Холодное шампанское передаст более яркий вкус и проявит все свои ароматы.

Однако, не стоит класть бутылку шампанского в морозилку, ведь это может лишь навредить. Лучше положить его в холодильник на 3-4 часа.

Чтобы по-настоящему насладиться шампанским, нужно медленно пить его, понаблюдать за пузырьками и почувствовать аромат.

Кстати, нельзя пить шампанское с накрашенными губами. В состав помады входят силиконы, которые могут сбить вкусовые рецепторы и вы не почувствуете настоящий вкус шампанского.

Как правильно загадать желание на Новый год с шампанским

Не спешите выбрасывать бутылку из шампанского, ведь можно использовать ее для осуществления своего желания. Необходимо, после того, как выпьете игристое, написать пожелание на листе и засунуть его в бутылку. Затем стоит плотно закрыть ее пробкой и спрятать до тех пор, пока желание не исполнится.

С помощью мандаринки и шампанского можно осуществить свое желание. Если женщина в следующем году хочет иметь ребенка, то она должна под бой курантов почистить мандаринку, съесть ее и запить шампанским. Если в мандаринке была косточка, то желание сбудется.

Чтобы в новом году иметь успех и деньги, необходимо под бой курантов держать в руке монетку золотистого цвета. После этого ее стоит бросить в бокал с шампанским и выпить игристое. Рекомендуют потом эту монетку носить в своем кошельке. Таким образом она будет привлекать успех и деньги в вашу жизнь.

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