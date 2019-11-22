Гороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофе

В январе 2020-го возможна глобальная катастрофа, предупредил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс предупредил, что в январе 2020 года может произойти глобальная катастрофа.

Мировая катастрофа возможна после того, как Сатурн и Плутон соединятся, спрогнозировал Росс и поделился на своей странице в Facebook.

Росс спрогнозировал незавидную судьбу Америке - она может замерзнуть, и предупредил о начале холодной мировой войны.

В прогнозе астролога есть и "ложка меда" - в январе уменьшиться количество "горячих" конфликтов.

"После соединения Сатурна и Плутона в январе 2020 года… горячих войн там и здесь станет меньше, возможна также мировая глобальная катастрофа…", - поделился Росс.

В январе 2020-го возможна глобальная катастрофа, предупредил Влад Росс

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