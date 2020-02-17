  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 17 февраля всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем

17 февраля 2020, 09:41

Сегодня Ракам, возможно, придется разгребать трудовые завалы.

Львы 17 февраля могут получить барыш – Гороскоп на 17 февраля 2020 года
Львы в праздничный день могут получить барыш / УНИАН

Львам и Девам может посчастливиться в День спонтанного проявления доброты 2020 – понедельник, 17 февраля (24 лунный день). Львам светит барыш, а Девам – любовная авантюра.

Негативные события грозят Рыбам и Козерогам. Гороскоп на 17 февраля 2020 года предупредил Рыб о встрече с жуликом, а Козерогов - о краже идей.

Прогноз для всех знаков Зодиака

О чем предупреждает гороскоп на завтра водные знаки

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Скорпион

Перед тем, как решиться на важный шаг в личной жизни, разложите все по полочкам, скорее всего, назад путь будет закрыт. Не раскрывайте карты перед конкурентами.

Гороскоп на 17 февраля 2020 – Рыбы

Ищите во всем золотую середину – резкие скачки могут подкосить.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работеНе доверяйте первым встречным – далеко не все люди честные и добрые, пора это запомнить.

Гороскоп на сегодня – Рак

Придется разгребать завалы, готовьтесь и морально, и физически. Возможно, пора найти возможность отдохнуть.

О чем земные знаки предупреждает гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Дева

Можно решиться на любовную авантюру, но не забывайте о делах и обязанностях. Проверяйте информацию, даже если она из источника, которому вы доверяете.

Гороскоп на 17 февраля 2020 – Козерог

Не засиживайтесь в закрытом пространстве, найдите компанию, которая вам по душе. Держите в тайне самые интересные идеи, иначе – их могут умыкнуть.

Гороскоп на сегодня – Телец

Разборки ни к чему не приведут, скорее всего, конфликты не будут продуктивными, поэтому их лучше избегать. Найдите время для людей, которые вам дороги, а "бытовуха" подождет.

О чем огненные знаки предупреждает гороскоп 2020

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Овен

Скорее всего, вы будете нарасхват. Запаситесь терпением и постарайтесь не сильно жестко отшивать тех, кто вам не по душе.

Гороскоп на 17 февраля 2020 - Стрелец

Неплохо было бы составить план действий на ближайшее время. Пополнить запас жизненных сил может помочь вечер с приятным человеком. Можно придумать, куда пристроить отложенные деньги.

Гороскоп на сегодня – Лев

Деньги могут буквально свалиться с неба, но это не значит, что нужно заниматься ничегонеделание. Расширяйте круг общения и кругозор.

О чем воздушные знаки предупреждает гороскоп на 2020 год

Гороскоп на 17 февраля 2020 года – Близнецы

Отсеките от себя людей, которые уж слишком навязчивы – не тратьте время впустую. Спуститесь с небес – не стоит пренебрежительно относиться к людям.

Гороскоп на 17 февраля 2020 – Весы

Откройтесь людям – не прячьте свою внутреннюю и внешнюю красоту. Ловите улыбки фортуны.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Не гоните лошадей на личном фронте, принятые решения могут все кардинально изменить. Не бойтесь расширять круг общения и делиться мыслями.

Совет для всех знаков Зодиака на 17 февраля 2020 от астропсихолога Александра Бабича

"Один из самых удачных периодов для ведения бизнеса. Практически во всех делах удача будет вас держать за руку", – написал эксперт Главреду.

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня вероятна удача в делах – Гороскоп на 17 февраля 2020 года
Сегодня вероятна удача в делах, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее российский астролог Василиса Володина поделилась гороскопом на февраль 2020 года. Эксперт написала, что любой недуг Весов может исцелить счастливая любовь.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 17 февраля всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:03
Пенсионерку Волочкову оставили без денег
10:58
Весеннее повышение пенсий: экс-министр рассказал, в чем проблема
10:53
Захват Россией активов в Крыму: Нафтогаз уточнил убытки
10:52
Ночью в Киеве пьяный таксист Uber протаранил авто: три девушки - в больнице Фото
10:47
"Хрен ему с редькой": Сенцов рассказал, когда Путин понял, что может потерять Крым
10:15
Синоптик предупредил Украину о погодной опасности
10:13
В росСМИ распереживались из-за планов Госдепа по борьбе с пропагандой в Украине
10:10
Na chui - Тилль Линдеманн представил дебютный клип матерной группы Видео
10:07
Украина превращается в гротеск, где все играют какие-то безумные роли мнение
10:02
Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало копа-виновника аварии
09:41
Гороскоп на 17 февраля всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
09:32
С вещами на выход: эксперт оценил возможность новых отставок во власти
09:30
В Днепре "крымский беглец" на Audi удирал от копов и сбил насмерть мужчину Фото Видео
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:19
В Иране рассказали, пойдут ли на ядерные переговоры с США
08:38
Украинский коронавирус, или Что означает кадровая линька в команде Зеленского мнение
08:33
Названо число украинцев, которые считают россиян "братьями"
07:59
"Должен умереть": Сенцов рассказал, как вернуть Крым и Донбасс
07:30
"Сами не справитесь": эксперт рассказал, как разрешить конфликт на Донбассе
06:59
Число жертв коронавируса опять возросло: свежие данные
06:53
Мюнхенский сговор-2: Европа готовится сдать Украину Путину мнение
06:28
"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной
06:09
Богатство, власть и слава: астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020
05:44
Самые модные челки 2020, которые покоряют мир и отлично молодят фото Фото
05:10
С Днем доброты 2020 – прикольные открытки-gif, картинки и поздравления
04:25
Кофе продлит жизнь: сколько чашек нужно пить в день
03:42
Грубые проколы в макияже глаз, которые превращают в замухрышку
03:01
Эксперт спрогнозировал, удастся ли США сорвать запуск Северного потока-2
02:20
Что нельзя есть после 30 лет: назван топ-5 продуктов
01:37
"Махновщина, замешанная на фашизме": Поклонская впала в истерику из-за Слуги народа
00:56
До 37 килограммов: в Кривом Роге школьницу затравили до анорексии Видео
00:19
17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота Видео
00:13
Под Киевом пьяный коп влетел в пешеходов прям на зебре, есть жертва Видео
16 февраля, воскресенье
23:29
"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой
23:15
Весенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр фото Фото
23:04
Опасный коронавирус косит пассажиров лайнера: заразились американцы
23:04
Самые модные стрижки для женщин после 50 лет с молодящим эффектом фото Фото
22:30
"Серьезная угроза": министр иностранных дел Польши распек действия России
21:57
Пилот потерял управление: во Франции произошла ужасная авиакатастрофа
21:39
Слуга народа обновила состав Высшего совета - кто попал в список
20:47
"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада Видео
20:21
Сидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавируса
20:15
Как выжить в авиакатастрофе: пострадавшие поделились опытом
20:13
"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко
19:44
Слезы на глазах: Элтона Джонса подкосила опасная болезнь
19:32
"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"
19:16
Страшная катастрофа МАУ: секретарь СНБО поехал в Иран - цели визита
19:05
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
18:54
"Вопиюще не выполняется": в РФ поставили условия для проведения "нормандского саммита"
18:43
Хорошие новости: в Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять