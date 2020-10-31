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Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать

31 октября 2020, 19:59

Водному знаку Зодиака грозят несчастные случаи, спрогнозировал эксперт.

Астролог поделился, что в ноябре Раков могут атаковать несчастья – Гороскоп на ноябрь 2020 Рак
В ноябре Раков могут "атаковать" несчастья, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2020 для Рака и отметил, что на представителей этого знака Зодиака могут навалиться несчастья.

На протяжении месяца именно у Раков ожидается самое большое количество несчастных случаев, в частности, связанных с коронавирусом COVID-19, рассказал эксперт Главреду.

По словам астролога, в первой половине ноября в жизни Раков категорически не приветствуются операции, лечение или какие-то поездки.

"…Раку непременно нужно постараться обезопасить себя от несчастных случаев, операций и больниц. Потому что самое большое количество несчастных случаев, в том числе и связанных с COVID-19, может быть в ноябре именно у Рака…", – заявил Росс.

Эксперт добавил, что для Раков вторая половина ноября может быть более благоприятной, в это время можно покупать любые средства передвижения и земельные участки.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

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