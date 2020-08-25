Астролог рассказал, у каких знаков непомерные аппетиты, а каким для счастья нужно немного

Астролог назвал самые амбициозные и самые непритязательные знаки Зодиака

Запросы знаков Зодиака существенно рознятся: одни требуют от жизни всего и сразу, другие – довольствуются малым и чувствуют себя при этом самыми счастливыми. Самые непомерные аппетиты – у "огненных" знаков Зодиака.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Самые, мягко говоря, нескромные аппетиты и требования к жизни, по мнению астролога, у представителей знака Льва.

"Львы больше всех остальных любят роскошную жизнь, обожают тратить деньги, много денег, и обладают самыми большими амбициями. Запросы Львов удовлетворять невероятно сложно и затратно. Всегда говорю мужчинам не заводить себе супругу-Льва, иначе из миллиардеров они превратятся в миллионеров или и того хуже", – отметил Влад Росс.

На втором месте по запросам и длиной списка того, что им нужно для счастья, по словам астролога, находятся Козероги.

"Козероги – невероятно честолюбивые и амбициозные создания. Они всегда стремятся подмять всех под себя, превалировать над всеми", – уточнил Росс.

Третье место по праву принадлежит Овнам, убежден Влад Росс, и они во многом похожи на Козерогов. Однако Овны часто хотят всего и желательно сразу.

"Овны стремятся к тому, чтобы все у них было так: "Пришел, увидел, победил". Они жаждут получить как можно больше и как можно быстрее, тогда они почувствуют себя счастливыми", – отметил астролог.

Четвертым из наиболее ненасытных знаков Зодиака, по словам Влада Росса, является Стрелец.

"Стрельцам много чего нужно для счастья. Как и у всех знаков Огня, у них большие запросы. К тому же, Стрельцами руководит Юпитер, который наделяет представителей этого знака большими стремлениями и огромными амбициями", – рассказал Росс.

На фоне перечисленных четырех знаков следующие четыре, выделенные астрологом, выглядят просто аскетами.

Самыми непритязательными, по словам Влада Росса, являются Девы, которым по жизни многого не надо, и им доставляет удовольствие подчиняться.

"Девы – это собачки, которые послушно выполняют все команды, и им вполне комфортно танцевать под чью-то дудочку. Они хорошо трудятся и действуют под чьим-то руководством, и для них это комфортно. Им многого не надо", – отметил Росс.

Однако есть исключения и исключения.

"Порой попадаются весьма амбициозные Девы, но таких очень мало. Например, Ринат Ахметов. Такие амбиции и стремление к богатству в случае Девы-Ахметова определяет восходящий Козерог в его гороскопе, который и обуславливает эти непомерные аппетиты", – пояснил астролог.

Также, по словам Росса, не мучают Вселенную и окружающих людей своими запросами Раки.

"Раки – самые домашние. Дом и семья – это все, что им нужно, дабы чувствовать себя счастливыми. К слову, очень много жен-домохозяек среди Раков, особенно среди тех, у кого Луна в Раке", – считает Влад Росс.

Полной противоположностью Львам, по мнению астролога, являются Водолеи.

"Абсолютно демократический знак зодиака, способный довольствоваться малым и чувствовать себя при этом прекрасно. У него нет больших амбиций и тяги к роскоши", – отметил Влад Росс.

Также, по словам Росса, очень скромны и непритязательны Скорпионы, и они легко могут выживать в весьма аскетических условиях.

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