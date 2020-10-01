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Развязка близка: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси

1 октября 2020, 06:32

Влад Росс отметил, что, проведя инаугурацию в неблагоприятный день, Лукашенко предопределил свое будущее – он будет вынужден покинуть страну в ближайшие месяцы.

лукашенко, автомат
Астролог рассказал, когда в Беларуси повторятся события украинского Майдана февраля 2014-го / РИА Новости

Для инаугурации Александра Лукашенко был избран крайне неблагоприятный, с астрологической точки зрения, день – 23 сентября. После вступления в должность президента в столь неудачный момент Лукашенко более не сможет влиять на ситуацию в Беларуси и вскоре будет вынужден уйти от власти. Развязка случится уже в ближайшие пару месяцев.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, инаугурация Лукашенко в столь неблагоприятный день определила его будущее: он однозначно будет свергнут.

"23 сентября Солнце находилось в 1-ом разрушительном градусе Весов. Какой же идиот посоветовал Лукашенко назначить инаугурацию на такую дату! Необязательно быть выдающимся астрологом, чтобы понимать, что нельзя проводить подобные мероприятия в день, когда планета царствования – Солнце – находится в разрушительном градусе. Хуже даты не придумаешь, ведь, помимо неблагоприятного расположения Солнца, был жесткий тау-квадрат к планете правления Сатурну от планет Меркурий и Марс в соединении с Черной Луной. Этот показатель свидетельствует о том, что Лукашенко однозначно будет свергнут", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеУйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править ПутинуПо прогнозу астролога, наиболее вероятный сценарий будущего для Лукашенко – это бегство из Беларуси.

"До инаугурации он еще мог как-то сдерживать ситуацию, но теперь он ни на что влиять не способен. Инаугурация 23 сентября – это грубейшая ошибка! Теперь его дни в Беларуси сочтены", – отметил Росс.

Он добавил, что, вероятнее всего Александр Лукашенко покинет Беларусь тогда, когда в его гороскопе будет жесткая оппозиция Сатурна и Урана, а также жесткий квадрат Плутона к Венере, то есть в ноябре этого года.

"Ноябрь станет последним месяцем его пребывания на территории Беларуси. Он не сможет сдерживать ситуацию после того, как закончится ретроградность Марса. В ноябре протесты получат особый размах. И, чем жестче Лукашенко будет пытаться противостоять протестующим, тем жестче и масштабнее будет становиться протест. Белорусские протесты уже начали набирать силу, и вскоре там может повториться украинский Майдан, а точнее события февраля 2014-го года. Поскольку теперь активизируются более радикальные силы. Развязка случится в ближайшие пару месяцев", – заверил Влад Росс.

При этом астролог добавил, что Лукашенко оказался "крепким орешком" и сражается за власть до конца, однако его инаугурация многое изменила.

"Я не вижу Лукашенко у власти в следующем году. До конца 2020-го он уйдет", – резюмировал Росс.

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