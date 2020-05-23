Покончить с карантинным "заточением": астролог назвала лучшее время для новых дел

Астролог посоветовала попытаться осуществить ранее отложенные планы

За последние два месяца, когда планета Юпитер присоединилась в остальным в Козероге, она способствовала "карантинному заточению", сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

"А сейчас она развернулась и шествует обратно к знаку силы Стрельца, что опять даст с июля хорошие возможности, для бизнеса в том числе", - рассказала она Главреду.

Астролог посоветовала попытаться осуществить все планы, которые остались нереализованными за время карантина.

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"А это значит, что за 2 месяца вспомните, что вы напланировали, ожидая, когда окажетесь "на свободе". И 23 мая уже смело планируйте их осуществление", - уточнила она.

Кроме того, ведический астролог также посоветовала не забывать о грядущих затмениях в ближайшее время.

Оксана Костюк / Главред

"Напомню, что в июле пройдет ряд затмений плюс ретро Меркурий не за горами, так что действуйте. Сейчас хорошие полтора месяца доработки. А если у вас еще и планеты ретроградные, то у вас все козыри на руках", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог назвала самые опасные дни в июне 2020.