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Назван главный счастливчик октября 2020 по знаку Зодиака

30 сентября 2020, 16:54

Счастливчики октября могут встретить свою вторую половинку, сообщил астролог.

Росс спрогнозировал, что в октябре 2020 главным счастливчиком будет Дева – Гороскоп на октябрь 2020
В октябре 2020 главным счастливчиком будет Дева, спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что главным счастливчиком месяца станет Дева.

Дев на протяжении месяца порадует все, что касается денег, партнерских взаимоотношений, любви и здоровья, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что в октябре Девы могут встретить свою вторую половинку, установить выгодные связи, получить новую работу и крупные денежные вознаграждения.

"…в октябре Дева сможет заключить выгодные деловые сделки, особенно в первой декаде месяца. Также она может вернуться на старую работу с существенным повышением оклада, особенно во второй половине месяца…", – сказал Росс.

Астролог добавил, что представители этого Знака в октябре могут смело решаться на косметические манипуляции, которые касаются усовершенствования лица, изменения объема ягодиц и груди.

Влад Росс гороскоп на октябрь Гороскоп 2020 гороскоп Дева
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