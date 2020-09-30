Назван главный счастливчик октября 2020 по знаку Зодиака

Счастливчики октября могут встретить свою вторую половинку, сообщил астролог.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что главным счастливчиком месяца станет Дева.
Дев на протяжении месяца порадует все, что касается денег, партнерских взаимоотношений, любви и здоровья, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что в октябре Девы могут встретить свою вторую половинку, установить выгодные связи, получить новую работу и крупные денежные вознаграждения.
"…в октябре Дева сможет заключить выгодные деловые сделки, особенно в первой декаде месяца. Также она может вернуться на старую работу с существенным повышением оклада, особенно во второй половине месяца…", – сказал Росс.
Астролог добавил, что представители этого Знака в октябре могут смело решаться на косметические манипуляции, которые касаются усовершенствования лица, изменения объема ягодиц и груди.
- Ранее астрологи составили гороскоп на октябрь текущего года и сообщили, что счастливчиком №1 станет Козерог.
- Эксперты отмечали, что на протяжении октября инициативы Козерогов могут быть успешными при нескольких условиях.