Назван главный счастливчик октября 2020 по знаку Зодиака

В октябре 2020 главным счастливчиком будет Дева, спрогнозировал Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и отметил, что главным счастливчиком месяца станет Дева.

Дев на протяжении месяца порадует все, что касается денег, партнерских взаимоотношений, любви и здоровья, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что в октябре Девы могут встретить свою вторую половинку, установить выгодные связи, получить новую работу и крупные денежные вознаграждения.

"…в октябре Дева сможет заключить выгодные деловые сделки, особенно в первой декаде месяца. Также она может вернуться на старую работу с существенным повышением оклада, особенно во второй половине месяца…", – сказал Росс.

Астролог добавил, что представители этого Знака в октябре могут смело решаться на косметические манипуляции, которые касаются усовершенствования лица, изменения объема ягодиц и груди.