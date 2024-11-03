Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко

РФ пойдет в наступление под Запорожьем, чтобы вернуть территории после контрнаступления ВСУ, считает эксперт.

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Угрозы оккупации Запорожья и Днепра нет, но РФ продолжит гражданский террор - Коваленко / Коллаж Главред

Россия, вероятно, готовится к наступлению на запорожском направлении с использованием бронетехники. Косвенно на это может указывать усиление воздушных ударов на Запорожье и область с использованием КАБов, которое происходит в последнее время.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, есть ли угроза оккупации Запорожья, на какой транспортный узел нацелится РФ и какие города будет стремиться захватить до конца года.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки сообщил, что российские войска готовятся к наступлению на Времовском направлении на бронированной технике. Что такое наступление, учитывая текущий ход боевых действий, может дать россиянам?

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Выход на Великую Новоселку - именно такая у них основная цель по состоянию на сейчас. Они будут пытаться охватить Великую Новоселку одновременно с трех направлений. С западного, используя Приютное как основную площадку для развития действий, с южного направления - Старомайорское и Урожайное, то есть движение по правому и левому берегам реки Мокрые Ялы, и с восточного направления, возле Золотой Нивы.

Россияне будут пытаться развить это наступление до конца года, особенно на фоне их продвижения на Кураховском направлении и возможности объединения с Времовским.

А почему именно Великая Новоселка - почему она такая весомая для РФ? Это какой-то узел вроде Купянска?

Во-первых, на Времовском направлении российские оккупационные войска будут действовать в рамках их базового плана - возвращение под свой контроль территорий, которые они потеряли во время нашего контрнаступления в 2023 году.

Во-вторых, Великая Новоселка представляет собой узловой населенный пункт, через который проходят пути как в сторону Запорожской области, так и вглубь Донецкой области с последующим выходом на основные логистические артерии (например, Н-12) и возможностью выхода на север, на Днепропетровскую область и тому подобное. То есть для них это такой же логистический узел, как и любой другой город. Например, как тот же Покровск, но меньшего значения. Ведь Великая Новоселка - город тактического уровня, но, тем не менее, важный, а Покровск - оперативно-тактического.

К тому же, как я уже сказал, Великая Новоселка позволяет российским оккупантам закрыть одновременно два направления: Кураховское и Времовское - они могут быть объединены усилиями закрытия флангов и контроля территорий.

Не могли бы вы оценить силы, которые россияне могут задействовать в этом наступлении? Ведь ранее сообщалось о по меньшей мере 200 тысячах на южном направлении.

200 тысяч - это общая численность групп войск "Днепр" и "Восток". Это все то, что размещается по Херсонской, Запорожской области, а также по границе юга Донецкой области и границе Донецкой и Запорожской области. Это не значит, что все эти силы собрались возле Великой Новоселки и сидят.

Встречала мнения экспертов о том, что одной из целей россиян является отодвижение украинских войск подальше от Запорожской АЭС, чтобы использовать это как дополнительный козырь на будущих переговорах. Как вы относитесь к такому мнению?

Никаких переговоров РФ не будет проводить. Для них главное - это захват территорий, и продолжение захвата в дальнейшем. Они движутся исключительно используя тактические возможности, то есть там, где для них наиболее благоприятные условия, имея ограниченный ресурс. Поэтому они концентрируются по соответствующим направлениям, чтобы образовывать охват из нескольких направлений, охват населенного пункта, охват какой-то области и тому подобное.

Я не вижу, что они сейчас переживают о Запорожской АЭС. Их основная цель - это открытие в перспективе, в 2025 году, Ореховского направления и на Гуляйполе. И именно этим они будут заниматься в рамках выполнения этой задачи, то есть возвращением территорий под свой контроль.

Мы будем наблюдать именно за их попытками постепенного, полокационного поглощения Запорожской области, которая, напомню, записана в российскую конституцию как часть России.

Если россияне начнут такое наступление, какими, по вашему мнению, могут быть положительный и отрицательный сценарии?

В худшем случае они вернут под свой контроль все ранее утраченные в 2023 году территории, могут начаться бои за Гуляйполе и Великую Новоселку.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

А если говорить, например, об угрозах для крупных городов, в частности для Запорожья...

Угроза для Запорожья - исключительно террористические удары с использованием ракетного оружия, корректируемых авиационных бомб и тому подобное.

И, соответственно, если говорить о Покровском направлении, где россияне тоже продвигаются, то насколько велики шансы для начала боевых действий именно на границе с Днепропетровщиной и в самой Днепропетровской области?

Для Покровска совсем другая угроза, чем для Запорожья. Потому что наступление на Покровск может начаться до конца этого года.

Что касается боев на Днепропетровщине, то говорить о таком сценарии еще рано с учетом того, что мы не знаем, какое развитие будет иметь ситуация во время наступления на Покровск. Сейчас даже Курахово еще не захвачено и не сформирован южный фланг для наступления на Покровск, чтобы говорить, что будет с Днепропетровской областью.

Но то, что Днепропетровская область должна уже сейчас готовиться и формировать линии обороны и рубежи, можно - это никогда не будет лишним. В общем все области, которые находятся возле зоны боевых действий должны быть к этому готовы. И Днепропетровщина - не исключение.

Если говорить о перспективе того, что может ждать нас до конца этого года, то где могут быть наиболее активные действия россиян (кроме Запорожского направления, которое мы с вами обсудили)?

Горячей локацией будет Курахово, которое россияне будут пытаться захватить до конца года. Это и начало наступательных действий на Покровск - есть очень высокая вероятность, что до конца года россияне развернут основную фазу наступления. Также они будут пытаться захватить до конца года Торецкую агломерацию и Часов Яр - именно такие задачи РФ в Донецкой области.

На Лимано-Купянском направлении основная задача после выхода на левый берег реки Оскол - движение на север и охват Купянска с трех направлений: северного, восточного и южного. При этом угроза для Харькова и Сум - исключительно террор гражданского населения, то есть системные удары с использованием соответствующей номенклатуры средств поражения. Однако угрозы захвата со стороны российских оккупантов для этих городов нет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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