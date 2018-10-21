Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в анимированных открытках

21 октября 2018, 07:12

"Главред" собрал идеи, как поздравить пищевиков Украины с их профессиональным праздником.

С Днем работника пищевой промышленности! / Фото из открытых источников

Всем, кто вдруг забыл, напоминаем: в это воскресенье, 21 октября, то есть уже сегодня нужно поздравлять всех работников пищевой промышленности с их профессиональным праздником.

А если кто-то забыл поздравить знакомых поваров (например, своих мам, которые все наше детство обеспечивали нас вкусными и полезными завтраками, обедами и ужинами) с Международным днем повара, который отмечался 20 октября, то сегодня еще не поздно это сделать.

С Днем кондитера вы точно припозднились – он был 3 мая – но как редко кто откажется от дополнительного десерта, так и эти ребята вряд ли откажутся от еще одной порции добрых поздравлений.

Итак, выбирайте подходящую идею, как поздравить пищевиков Украины с их профессиональным праздником – хоть официальную, хоть прикольную, для друзей и родных.

Поздравления с днем пищевой промышленности в прозе

С Днем работника пищевой промышленности поздравляем компетентных профессионалов, которые трудятся для того, чтоб продукты были качественными, свежими и полезными! Спасибо вам за то, что бережете здоровье нации! Пусть вам жизнь преподносит только добрые и радостные подарки!

***

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.

***

Спасибо вам, работники пищевой промышленности, за огромный ассортимент, отличное качество, свежесть и пользу производимых товаров! Пусть в ваш профессиональный праздник вас начальство поздравит достойными премиями, а родные люди подарят свою теплоту и любовь!

***

Искренне поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы все было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю отменного настроения и доброго здоровья.

Поздравления с днем пищевой промышленности в стихах

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Ура трудягам пищепрома!

За то, что кормите народ,

Пускай достаток будет дома,

И в жизни крупно повезет!

Вы уставайте, но не очень,

И пусть зарплата подрастет,

Пусть на дворе дожди и осень,

А на душе весна цветет!

***

Промышленность пищевая —

Это серьезно,

Без еды нам никуда,

И работников сегодня

Поздравляем! Ура-ура!

Желаем вам добра, удачи,

Жизнь чтоб ваша лишь цвела,

И прекрасные мгновенья

Душу радовали день ото дня!

***

Без еды, как без воды:

Ни туды и ни сюды!

Потому пищевики.

Главные поставщики!

Мы желаем, чтя закон,

Заработать миллион,

На Канарах отдыхать,

И хлопот совсем не знать!

И удачи в жизни личной,

И вести себя прилично,

Этот праздник отмечать,

Поздравок наш получать!

***

Третье воскресенье октября —

Собрались тут совсем не зря!

Работников пищпрома

Поздравим мы, друзья!

Желаем вам прекрасных дней,

Незабываемых ночей,

Добра, людской вам доброты

И от любимого — цветы!

***

Без пищи жизнь невозможна,

И пищевым работникам хвала!

Они трудятся для нашего здоровья,

В вашу честь поздравлений слова!

Трудитесь и дальше отменно,

Желаем всех благ и удачи!

И верим: накопите вы постепенно

На приморскую свою дачу!

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