День Тетяни: як привітати зі святом та з Днем ангела

Главред вибрав найбільш щиросердечні вітання з Днем ангела Тетяни.
25 січня ми святкуємо День Тетяни 2019: цього дня відзначають День студента та іменини усіх Тань.
Читайте такжеС Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словахІм'я Тетяна означає "упорядниця, засновниця". Вважається, що дівчатка, які народилися 25 січня, виростають відмінними господинями. Родина для них з віком виходить на перший план. При цьому й на роботі їх цінують – за працьовитість і відповідальність. Вони суворі матері та досить ревниві, проте вельми пристрасні дружини.
Тетяни – здатні спортсменки, полюбляють рукоділля та подорожі.
Найспокійніший характер мають Тетяни Михайлівни, найвпертіший – Миколаївни, а Володимирівни – як правило, дуже обдаровані.
Ім'я Тетяна найкраще підходить Ракам, Овнам, Скорпіонам і Козерогам.
Главред вибрав найбільш щиросердечні вітання з Днем ангела Тетяни.
День Тетяни: смс-вітання у віршах
3 смс - 169 символів:
Тетяни день особливий,
Хай буде неквапливий.
Хай здійснить ваші мрії,
Понесе за обрії.
Хай радість подарує
Й успіхом керує.
Тож будьте щасливі ви,
Найпрекрасніші жінки.
***
3 смс - 200 символів:
Чарівне ім’я — Тетяна!
В твоє свято побажаю,
Щоб здорова була й гарна,
Щоб проблем і бід не знала.
Щоб сама кохала ніжно,
Й трепетно була кохана.
У цей день холодний, сніжний
Всі букети — для Тетяни!
***
3 смс - 167 символів:
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий
Смутку і зітхання.
***
3 смс - 171 символ:
В день Тетяни я вітаю
Тебе, панночка прекрасна,
Подарує хай Свята
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
День Тетяни: привітання у прозі
Читайте такжеКак поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открытках4 смс - 248 символів:
Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.
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Дорога, від усієї душі вітаю тебе з Днем Тетяни. Ти моя любов і в цей день я бажаю тобі величезного щастя, успіху, щоб всі твої мрії здійснилися. Зі святом!
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Сьогодні тисячі Тетян по всій країні отримують привітання від своїх рідних і близьких, але для мене є тільки одна Танюша - це ти, дорога! Вітаю тебе з Днем ангела, бажаю, щоб наша з тобою любов ніколи не закінчувалася, щастя, удачі, здоров'я!
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Дорога моя подружка! Вітаю тебе сьогодні з подвійним святом. Сьогодні Тетянин день і тебе звуть Тетяною. Зі святом тебе! І сьогодні ж день студента - а ти якраз отримуєш вищу освіту. Зі святом ще раз! Бажаю тобі бути завжди такою ж милою, доброю, красивою дівчиною, щоб все у тебе в навчанні і житті (у тому числі і особистому!) було тільки на "відмінно"!
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Є у студентів покровитель. І всі знають, що це Тетяна. Вона не тільки захищаєш від бід і напастей, а й надихає на навчання та працю. І нехай немає парадів і салютів в цей день, зате гуляють всі студенти і веселяться від душі. З Днем Тетяни!