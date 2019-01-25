День Тетяни: як привітати зі святом та з Днем ангела

25 января 2019, 00:33

Главред вибрав найбільш щиросердечні вітання з Днем ангела Тетяни.

  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников
  • День ангела Тетяни – привітання-картинки http://listivki.olkol.com и фото из открытых источников

25 січня ми святкуємо День Тетяни 2019: цього дня відзначають День студента та іменини усіх Тань.

Читайте такжеС Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словахІм'я Тетяна означає "упорядниця, засновниця". Вважається, що дівчатка, які народилися 25 січня, виростають відмінними господинями. Родина для них з віком виходить на перший план. При цьому й на роботі їх цінують – за працьовитість і відповідальність. Вони суворі матері та досить ревниві, проте вельми пристрасні дружини.

Тетяни – здатні спортсменки, полюбляють рукоділля та подорожі.

Найспокійніший характер мають Тетяни Михайлівни, найвпертіший – Миколаївни, а Володимирівни – як правило, дуже обдаровані.

Ім'я Тетяна найкраще підходить Ракам, Овнам, Скорпіонам і Козерогам.

Главред вибрав найбільш щиросердечні вітання з Днем ангела Тетяни.

День Тетяни: смс-вітання у віршах

3 смс - 169 символів:

Тетяни день особливий,

Хай буде неквапливий.

Хай здійснить ваші мрії,

Понесе за обрії.

Хай радість подарує

Й успіхом керує.

Тож будьте щасливі ви,

Найпрекрасніші жінки.

***

3 смс - 200 символів:

Чарівне ім’я — Тетяна!

В твоє свято побажаю,

Щоб здорова була й гарна,

Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,

Й трепетно була кохана.

У цей день холодний, сніжний

Всі букети — для Тетяни!

***

3 смс - 167 символів:

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий

Смутку і зітхання.

***

3 смс - 171 символ:

В день Тетяни я вітаю

Тебе, панночка прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

День Тетяни: привітання у прозі

Читайте такжеКак поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открытках4 смс - 248 символів:

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

***

Дорога, від усієї душі вітаю тебе з Днем Тетяни. Ти моя любов і в цей день я бажаю тобі величезного щастя, успіху, щоб всі твої мрії здійснилися. Зі святом!

***

Сьогодні тисячі Тетян по всій країні отримують привітання від своїх рідних і близьких, але для мене є тільки одна Танюша - це ти, дорога! Вітаю тебе з Днем ангела, бажаю, щоб наша з тобою любов ніколи не закінчувалася, щастя, удачі, здоров'я!

***

Дорога моя подружка! Вітаю тебе сьогодні з подвійним святом. Сьогодні Тетянин день і тебе звуть Тетяною. Зі святом тебе! І сьогодні ж день студента - а ти якраз отримуєш вищу освіту. Зі святом ще раз! Бажаю тобі бути завжди такою ж милою, доброю, красивою дівчиною, щоб все у тебе в навчанні і житті (у тому числі і особистому!) було тільки на "відмінно"!

***

Є у студентів покровитель. І всі знають, що це Тетяна. Вона не тільки захищаєш від бід і напастей, а й надихає на навчання та працю. І нехай немає парадів і салютів в цей день, зате гуляють всі студенти і веселяться від душі. З Днем Тетяни!

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