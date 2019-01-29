Петров день: можно ли стричься и приметы праздника

В народе этот день именуется днем Петра-Полукорма.
29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут.
В православии же почитают святого Петра. Он считается покровителем домашней скотины.
Официальное название праздника 29 января – День поклонения честным веригам апостола Петра (эти цепи до сих пор хранятся в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи – Святой Петр в оковах – в Риме).
В народе же этот день именуется днем Петра-Полукорма, так как в этот день делали ревизию, сколько кормов для скотины осталось на вторую половину зимы.
29 января: кто родился
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К слову, считается, что тот, кто родился 29 января, вырастет крепким хозяйственником.
29 января: именины
День ангела сегодня отмечают Петр, Иван, Максим и Неонил (Неонила).
29 января: приметы
Считается, что:
- метель в этот день предвещает дождливое лето, а мороз – засушливое;
- северный ветер – к морозам;
- яркая луна с крутыми рогами – к похолоданию.
29 января: что нельзя делать, а что нужно
Этот день стоит провести в кругу семьи: семья, мол, будет крепкой. Также эти лунные сутки (начиная с 12:00) благоприятны для стрижки: она поправит здоровье и финансовые дела.
В то же время, по народным приметам, не стоит сегодня выносить мусор (достаток вынесешь из дому) и стирать (это считается особо большим грехом).