Петров день: можно ли стричься и приметы праздника

Какой сегодня праздник / 1zoom.ru

29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут.

В православии же почитают святого Петра. Он считается покровителем домашней скотины.

Официальное название праздника 29 января – День поклонения честным веригам апостола Петра (эти цепи до сих пор хранятся в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи – Святой Петр в оковах – в Риме).

В народе же этот день именуется днем Петра-Полукорма, так как в этот день делали ревизию, сколько кормов для скотины осталось на вторую половину зимы.

29 января: кто родился

Читайте такжеЛожь и болезни: астрологи рассказали, чем опасен конец январяСегодня день рождения писателя и драматурга Антона Чехова, французского писателя и Нобелевского лауреата Ромена Роллана, а также российского поп-певца Дмитрия Маликова.

К слову, считается, что тот, кто родился 29 января, вырастет крепким хозяйственником.

29 января: именины

День ангела сегодня отмечают Петр, Иван, Максим и Неонил (Неонила).

29 января: приметы

Считается, что:

метель в этот день предвещает дождливое лето, а мороз – засушливое;

северный ветер – к морозам;

яркая луна с крутыми рогами – к похолоданию.

29 января: что нельзя делать, а что нужно

Этот день стоит провести в кругу семьи: семья, мол, будет крепкой. Также эти лунные сутки (начиная с 12:00) благоприятны для стрижки: она поправит здоровье и финансовые дела.

В то же время, по народным приметам, не стоит сегодня выносить мусор (достаток вынесешь из дому) и стирать (это считается особо большим грехом).