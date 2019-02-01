Что подарить парню на 14 февраля / 1zoom.ru

В этом месяце украинцев ожидает самый романтичный праздник зимы – 14 февраля отмечается День святого Валентина.

Главред собрал лучшие идеи подарков на День Валентина и выяснил, что дарить не стоит.

Что подарить парню на 14 февраля

Сразу оговоримся, что НЕ стоит дарить средства для бритья, духи (особенно, если аромат девушка подбирает под себя, а не под вкусы любимого) и домашних животных. Такие подарки на День святого Валентина парни точно не оценят.

Тем, кто выбирает, что подарить парню на 14 февраля без денег, стоит учесть, что больше всего они любят подарки, сделанные своими руками – от набора оригинально оформленных записок, за что именно вы любите парня до вкусного ужина, приготовленного собственноручно (только не забудьте внести в меню мясо: мужчины любят поесть не только вкусно, но и сытно).

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака для любимых парнейУдивить парня на 14 февраля можно, подарив ему именную флешку (загрузив на нее предварительно подборку ваших совместных фото или видео с вашим поздравлением к празднику), толстовку с оригинальным принтом или билет на дегустацию хорошего алкоголя (к примеру, виски или коньяка).

Что-то попроще – типа термостакан с прикольной надписью (вроде "Самому горячему парню" или "От горячего сердца") или переносную зарядку для телефона – стоит подарить парню на День святого Валентина в начале отношений. То есть что-то практично-универсальное (ведь вы еще не знаете досконально его вкусов и предпочтений) и не недорогое. Ведь дорогие подарки обязывают. И вообще, в подарке главное – индивидуальность.