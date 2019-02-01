Что подарить парню на 14 февраля

1 февраля 2019, 07:33

Главред собрал лучшие идеи подарков на День Валентина и выяснил, что дарить не стоит.

украшения_цветы_сердечко_подарок
Что подарить парню на 14 февраля / 1zoom.ru

В этом месяце украинцев ожидает самый романтичный праздник зимы – 14 февраля отмечается День святого Валентина.

Главред собрал лучшие идеи подарков на День Валентина и выяснил, что дарить не стоит.

Что подарить парню на 14 февраля

Сразу оговоримся, что НЕ стоит дарить средства для бритья, духи (особенно, если аромат девушка подбирает под себя, а не под вкусы любимого) и домашних животных. Такие подарки на День святого Валентина парни точно не оценят.

Тем, кто выбирает, что подарить парню на 14 февраля без денег, стоит учесть, что больше всего они любят подарки, сделанные своими руками – от набора оригинально оформленных записок, за что именно вы любите парня до вкусного ужина, приготовленного собственноручно (только не забудьте внести в меню мясо: мужчины любят поесть не только вкусно, но и сытно).

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака для любимых парнейУдивить парня на 14 февраля можно, подарив ему именную флешку (загрузив на нее предварительно подборку ваших совместных фото или видео с вашим поздравлением к празднику), толстовку с оригинальным принтом или билет на дегустацию хорошего алкоголя (к примеру, виски или коньяка).

Что-то попроще – типа термостакан с прикольной надписью (вроде "Самому горячему парню" или "От горячего сердца") или переносную зарядку для телефона – стоит подарить парню на День святого Валентина в начале отношений. То есть что-то практично-универсальное (ведь вы еще не знаете досконально его вкусов и предпочтений) и не недорогое. Ведь дорогие подарки обязывают. И вообще, в подарке главное – индивидуальность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
подарок подарки День всех влюбленных День Валентина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:32
Захват украинских моряков: Волкер анонсировал новые санкции против РФ
08:25
Петр Алексеевич в панике пошел ва-банк мнение
08:15
Народный синоптик предупредил о резком потеплении в Украине Видео
08:02
От новых платежек до евроблях: что ждет украинцев с 1 февраля Видео
07:50
"Без насилия": на Волыни нашли мертвыми мать с полуторагодовалым сыном Видео
07:33
Что подарить парню на 14 февраля Видео
07:25
"Наркет на Audi": в Киеве иномарка протаранила три авто, есть жертва Фото Видео
07:14
Кто может поставить Путина на место: эксперт назвал три фамилии
06:58
Гороскоп на февраль-2019: Тельцы словят удачу за хвост, а Овнов ждет апокалипсис
06:37
Повторит ли Порошенко судьбу Януковича мнение
06:10
Тайна девятой планеты: ученые рассказали о загадочной Нибиру Видео
05:56
Три опасных дня: астролог предупредил, что нельзя делать 1-3 февраля
05:31
День сурка 2019: почему надо зажечь свечи и о чем нужно думать для привлечения денег и любви Фото Видео
05:07
Политолог объяснил, почему Украине "не светит" возврат оккупированного Донбасса Видео
04:39
"Все не так": Ученые опровергли популярный миф о сексе
04:01
Голая на фоне моря: экс-подруга Ди Каприо разделась на отдыхе
03:04
Эксперт дал неутешительный прогноз по снижению уровня коррупции в Украине Видео
02:16
"Любиться нужно по-людски": Похотливые туристы угрожают сексом популярному тусовочному курорту
01:37
С новой стрижкой в необычном образе: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии Фото
01:20
"Берегла брак до последнего": брак Лорак прокомментировал развод певицы Видео
00:59
"Будь проклята, весна 2014!": в Крыму выразили протест против аннексии
00:38
В Днепре активисты протестуют против кинофестиваля под эгидой филиала РПЦ
00:11
На Тернопольщине священник РПЦ не пускает в храм перешедших в ПЦУ прихожан Видео
31 января, четверг
23:45
Скандальный скульптор-автор "Парада членов" сбежал в Хельсинки
23:22
В Крыму закрывается единственная российская сеть супермаркетов
23:03
В Нацбанке рассказали, как монетизация субсидий повлияет на рост цен в Украине Видео
22:48
"Так очевидно перед выборами": Аласания не исключает иска в суд из-за отстранения от должности Видео
22:29
Землю накрывает мощнейшая магнитная буря: что делать Видео
22:13
"Максимум – это убьют": Береза высказал мнение об угрозах Кадырова из-за Скабеевой
21:52
Расстрел у суда в Николаеве: в деле появились любопытные детали Видео
21:41
Назван временно исполняющий обязанности Аласании на Общественном ТВ Видео
21:27
Денисова рассказала, когда состоится передача украинцев из оккупированного Донбасса Видео
21:03
"Мой сын в 2014 ушел в Нацгвардию": Турчинов обвинил Гриценко в трусости и лжи Видео
20:49
"Хочу развеять миф": обнародован внезапный прогноз, за кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019 Видео
20:29
В России ушла из жизни звезда фильма "Операция "Ы"
20:03
Скабеева и Соловьев – табу: в Латвии запретили канал росТВ из-за антиукраинской пропаганды
19:58
Порошенко будет тяжело убедить украинцев проголосовать за него снова - итальянские СМИ
19:31
У Зеленского назвали кураторов трех ключевых направлений Видео
19:08
"Высосал он с нее молодость, окоянный": Петросяна обстебали из-за выхода в свет с любовницей Фото
18:59
Волкер озвучил условие встречи с Сурковым по Донбассу
18:36
Супрун предлагает легализировать в Украине марихуану
18:34
"В управлении бардак, с деньгами ж*па": Аласанию уволили с поста главы "Общественного телевидения"
18:30
"Грубое вмешательство": Путин пообещал защитить права верующих в Украине Видео
18:06
Россия хочет убрать Порошенко и привести к власти лояльный парламент - разведка США
18:02
Чего ждать от курса доллара: финансист объяснил, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривна Видео
17:30
Чат с энергетическим экспертом Дмитрием Маруничем
17:28
В сеть попала пиратская версия трека Kazka для нацотбора Евровидения Видео
17:06
Холоднее, чем в Антарктиде и Сибири: США парализовали 50-градусные морозы Фото Видео
17:01
В МИД рассказали, сколько в России сейчас "официальных" украинцев
16:57
Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться