День стоматолога 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и анимированных открытках

9 февраля отмечается Международный день стоматолога 2019. Украина, например, празднует этот день с 1993 года, а Россия – с 2001-го.

Читайте такжеДень Ксении 2019: что за праздникЭта дата выбрана, так как 9 февраля отмечается день памяти святой Аполлонии: считается, что если помолиться ей, то утихнет зубная боль.

Кроме того, 6 марта отмечается Международный день зубного врача.

День стоматолога: поздравления

2 смс - 119 символов:

Пусть улыбки ярко сияют,

Пусть от счастья блестят лишь глаза.

Стоматологов всех поздравляю,

И желаю вам счастья друзья.

***

4 смс - 241 символ:

Поздравляю вас с праздником — днем стоматолога! От всей души желаю вам железобетонного здоровья, крепких нервов и позитивного настроя, чтобы профессионально делать свое нелегкое, но полезное дело, и дарить пациентам только радостные моменты!

***

Голливудская улыбка —

Это каждого мечта!

Он, как музыкант на скрипке,

Вам ваяет без труда

И улыбку, как мечтали.

Вставить пломбу? Нет проблем!

Мы всегда об этом знали —

Труд его так нужен всем!

Кто же это? Стоматолог!

Это — профессионал!

Труд его — непрост и тонок,

Наконец тот день настал,

Когда можем мы поздравить

С личным праздником его

К пожеланиям добавить:

Только лучшего всего!

***

3 смс - 200 символов:

Стоматолог, поздравляю

С праздником твоим сердечно,

Делаешь свою работу

Мастерски и безупречно.

Пусть тебе все удается,

Будет жизнь пускай успешной,

Будут в ней любовь и счастье

И признание, конечно.

***

4 смс - 212 символов:

Поздравляю с международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

***

Как много профессий есть на свете!

У тебя работа — врача в кабинете.

Ты не ЛОР, не окулист, не ревматолог,

Ты — профессиональный стоматолог!

Сегодня — твой праздник, желаю тебе

В работе — удачи, покоя — в душе,

А тем, кто приходит к тебе как на пытку,

Желаю уйти с белоснежной улыбкой!

***

3 смс - 199 символов:

Вы лечите наши зубки, делаете наши улыбки красивыми! Желаем вам клиентов побольше, отзывов о работе только наилучших, здоровья и отличного расположения духа! Мы вам дарим наши зубастенькие улыбочки!

***

Пусть вам святая Аполлония

Даст покровительство своё,

Рука была всегда чтоб легкая,

Алмазным стало мастерство!

Пусть путь по жизни будет долог,

И станет теплым ваш февраль,

Вовеки здравствуй, стоматолог,

Вам только золото — не сталь!

Міжнародний день стоматолога: вітання

У лютому прекрасне свято відзначаємо,

Всіх стоматологів сердечно вітаємо,

Нехай щастить у всьому вам і завжди,

Хай радість вам завжди посміхається.

Бажаємо щастя великого-превеликого,

Нехай удача завжди стукає до Вас у будинок,

Успіху Вам величезного, великого,

На честь свята ми оду Вам заспіваємо.

***

Щоб зубна біль в гості до нас не приходила,

І щоб посмішка білосніжною була,

Велика повинна бути сила волі,

Два рази на рік відвідувати стоматолога-лікаря.

З святом щиро вітаємо,

Професіоналізму, успіхів Вам бажаємо,

Нехай кожен день проходить гладко,

А на любовному фронті буде солодко.

***

Знають всі, що доктор ти відмінний,

Вилікуєш будь-якого ти миттєво.

Всі твої друзі тобою пишаються,

І тебе анітрохи не бояться.

Праця корисна твоя і всім нам дорога,

Вітаю, милий стоматолог!

Побажаю радісних моментів

І спокійних самих пацієнтів.

Робиш диво, Лікар найкращий,

Лікуєш ти зуби, ти дивишся в душу.

Немає добрішими у світі дантиста,

Щастя швидше хай постукає!