День стоматолога 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и анимированных открытках

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с Днем стоматолога.
9 февраля отмечается Международный день стоматолога 2019. Украина, например, празднует этот день с 1993 года, а Россия – с 2001-го.
Читайте такжеДень Ксении 2019: что за праздникЭта дата выбрана, так как 9 февраля отмечается день памяти святой Аполлонии: считается, что если помолиться ей, то утихнет зубная боль.
Кроме того, 6 марта отмечается Международный день зубного врача.
День стоматолога: поздравления
2 смс - 119 символов:
Пусть улыбки ярко сияют,
Пусть от счастья блестят лишь глаза.
Стоматологов всех поздравляю,
И желаю вам счастья друзья.
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4 смс - 241 символ:
Поздравляю вас с праздником — днем стоматолога! От всей души желаю вам железобетонного здоровья, крепких нервов и позитивного настроя, чтобы профессионально делать свое нелегкое, но полезное дело, и дарить пациентам только радостные моменты!
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Голливудская улыбка —
Это каждого мечта!
Он, как музыкант на скрипке,
Вам ваяет без труда
И улыбку, как мечтали.
Вставить пломбу? Нет проблем!
Мы всегда об этом знали —
Труд его так нужен всем!
Кто же это? Стоматолог!
Это — профессионал!
Труд его — непрост и тонок,
Наконец тот день настал,
Когда можем мы поздравить
С личным праздником его
К пожеланиям добавить:
Только лучшего всего!
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3 смс - 200 символов:
Стоматолог, поздравляю
С праздником твоим сердечно,
Делаешь свою работу
Мастерски и безупречно.
Пусть тебе все удается,
Будет жизнь пускай успешной,
Будут в ней любовь и счастье
И признание, конечно.
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4 смс - 212 символов:
Поздравляю с международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!
***
Как много профессий есть на свете!
У тебя работа — врача в кабинете.
Ты не ЛОР, не окулист, не ревматолог,
Ты — профессиональный стоматолог!
Сегодня — твой праздник, желаю тебе
В работе — удачи, покоя — в душе,
А тем, кто приходит к тебе как на пытку,
Желаю уйти с белоснежной улыбкой!
***
3 смс - 199 символов:
Вы лечите наши зубки, делаете наши улыбки красивыми! Желаем вам клиентов побольше, отзывов о работе только наилучших, здоровья и отличного расположения духа! Мы вам дарим наши зубастенькие улыбочки!
***
Пусть вам святая Аполлония
Даст покровительство своё,
Рука была всегда чтоб легкая,
Алмазным стало мастерство!
Пусть путь по жизни будет долог,
И станет теплым ваш февраль,
Вовеки здравствуй, стоматолог,
Вам только золото — не сталь!
Міжнародний день стоматолога: вітання
У лютому прекрасне свято відзначаємо,
Всіх стоматологів сердечно вітаємо,
Нехай щастить у всьому вам і завжди,
Хай радість вам завжди посміхається.
Бажаємо щастя великого-превеликого,
Нехай удача завжди стукає до Вас у будинок,
Успіху Вам величезного, великого,
На честь свята ми оду Вам заспіваємо.
***
Щоб зубна біль в гості до нас не приходила,
І щоб посмішка білосніжною була,
Велика повинна бути сила волі,
Два рази на рік відвідувати стоматолога-лікаря.
З святом щиро вітаємо,
Професіоналізму, успіхів Вам бажаємо,
Нехай кожен день проходить гладко,
А на любовному фронті буде солодко.
***
Знають всі, що доктор ти відмінний,
Вилікуєш будь-якого ти миттєво.
Всі твої друзі тобою пишаються,
І тебе анітрохи не бояться.
Праця корисна твоя і всім нам дорога,
Вітаю, милий стоматолог!
Побажаю радісних моментів
І спокійних самих пацієнтів.
Робиш диво, Лікар найкращий,
Лікуєш ти зуби, ти дивишся в душу.
Немає добрішими у світі дантиста,
Щастя швидше хай постукає!