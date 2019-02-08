"Волшебство, магия": Российские "ведьмы" провели магический обряд в поддержку Путина: видео

Пресловутые "ведьмы" / скриншот из видео

В Москве группа "имперских ведьм" провела "магический" обряд в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий видеоролик опубликовал портал Настоящее Время. "В стране обстановка тяжелая и мы хотим поддержать Путина теми силами, которые имеем, ведь он борется и хочет, чтобы в стране все было хорошо", − заявила одна из ведьм.

На вопрос журналистов: "С кем борется Путин?", ведьма ответила: "Со всеми, кто нападает, и мы хотим этих злопыхателей, чтобы они замолчали".

По словам основательницы "Империи сильнейших ведьм" Алены Полынь − дату, время и место проведения обряда они высчитывали тщательно – для того, чтобы "энергия прошла правильно".

"Он направлен на улучшение качества жизни во всем мире через Россию. Мы не можем обходить стороной президента, который в стране, и, естественно, помощь ему", − отметила "ведьма".

Напомним, ранее российский комик рассказал о "магии Путина". До этого перед выборами президента РФ замироточила "икона Путина".