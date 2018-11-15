Российский комик рассказал о "магии" Путина

Мать Александра Гудков верит, что Владимиру Путину присуща некая "магия" / Скриншот видео с youtube.com

Российский комик, телеведущий, сценарист Александр Гудков поделился, что его мама верит в наличие у президента РФ Владимира Путина некой "магии", поэтому перед наступлением Нового года раздает родным деньги, чтобы они сидели с ними во время выступления главы государства.

Мать — ярая путинистка, она верит в хорошую Россию только при нынешнем лидере, рассказал ведущий в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

"Мы с сестрой же… не относимся с ней к диссидентам или каким-то там, допустим, движениям… давай скажем, что мы такие лайт-либералы…", — отметил собеседник.

По словам Гудкова, в Новый год (всегда отмечает праздник дома с мамой и сестрой, его отец умер) у матери есть примета, — чтобы было богато у нее есть специальный кошелек, она дает всем гостям, которые есть за столом, деньги, и надо засунуть их в трусы и в лифчик, когда говорит Путин.

"У Путина есть, как она считает, есть некая магия. Вот если при Путине ты сидишь весь в деньгах, короче, хрустишь,… у нее там доллары есть, у нее есть евро… она знает каждому, кому она дала какую купюру…", — добавил комик.

"…Мы слушаем Путина. И в какой-то момент я сказал маме: "Мам, а ты знаешь, что ненастоящий сейчас Путин разговаривает". А она на меня смотрит: "В смысле, ненастоящий?". Вот это третий, говорю, есть четвертый, говорю,… их различают по ушам… Есть третий, у него уши другие… Настоящего Путина, говорю, уже давно нет, его там в 2000-м… убрали… А это разные его двойники…", — пошутил он.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика! Ранее сообщалось, что в поселке Большая Ельня Нижегородской области России в культовом сооружении секты есть "икона" Владимира Путина, и она якобы замироточила перед президентскими выборами (состоялись в марте 2018 года).