"Захотите выйти из ЕС – все, вам пипец": астролог спрогнозировал, чем закончится Brexit

23 марта 2019, 06:35

Брюссель на примере Британии наглядно показал, чем может закончится выход из Евросоюза, потому не будет много желающих покинуть его, отметил Влад Росс.

Британия, Brexit, ЕС, Евросоюз
Астролог Влад Росс рассказал, чем закончится Brexit для Великобритании / Reuters

Пока Тереза Мэй будет оставаться на посту премьер-министр Великобритании, процесс Brexit будет продолжаться, но, как только она покинет пост – процесс выхода Британии из Евросоюза может остановиться. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Тереза Мэй – это человек, который должен либо завершить Brexit, либо остановить. Это должно решиться при ней. Можно сказать даже так: она послана для того, чтобы провести Brexit и завершить его, а после этого уйти с должности британского премьера", - отметил он.

По прогнозам Росса, Brexit все-таки состоится.

Читайте такжеАстролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019"Скорее всего, это будет очень жесткий выход. Однако выход Британии из Евросоюза будет перенесен, отложен. ЕС сделает Великобритании поблажку, и она выйдет из ЕС, но позже, чем планировалось. И, поскольку сам ЕС уже не жаждет видеть Британию в своем составе, даже повторный референдум, если он будет проведен, и британцы выскажутся против Brexit, уже ничего не изменит. То есть, независимо от результатов второго референдума, Британию уже просто "попросят" из ЕС", - сказал эксперт.

Астролог считает, что Brexit не принесет Великобритании ничего хорошего.

"Мы живем в Эпоху Водолея, а это – время, когда исчезают любые границы и происходит полное объединение мира, всех стран в единое целое. Это – время союзов. Потому, чем в большее количество союзов и объединений вступает государство, нация или отдельный город, тем лучше для него. По моим прогнозам, в конечном итоге, в следующем столетии границ как таковых уже не будет существовать на земном шаре, не будет отдельных государств, как сейчас. Поскольку Британия сегодня идет вразрез этой тенденции, ей будет только хуже", - объяснил Росс.

"Потому я настоятельно рекомендую тем, у кого есть какие-то сбережения в фунтах стерлингов, переводить их в более твердую валюту – евро и доллар. Фунт стерлингов уже и так обваливается, и дальше падение будет еще круче", - добавил он.

Говоря о том, могут ли другие страны Евросоюза последовать примеру Великобритании и тоже изъявить желание покинуть ЕС, Росс ответил отрицательно.

Читайте такжеОпасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война"Выйти из ЕС могут лишь единицы. Евросоюз относительно недавно образовался, и пока что рано говорить о том, что он себя исчерпал. По моим прогнозам, по крайней мере, в ближайшее десятилетие Евросоюз не развалится. К тому же, Брюссель на примере Британии наглядно показал: "Захотите выйти из ЕС – все, вам будет пипец". Поэтому никакая Греция, Италия или Венгрия сами не захотят выходить из состава ЕС", - отметил астролог.

"Они видят, во сколько Британии обходится Brexit – это уже миллионы фунтов стерлингов. Другие страны такого вообще могут не потянуть, и для любой из них выход из ЕС может обернуться незамедлительным дефолтом. Британия держится, потому что все-таки у нее более сильная экономика и прочная банковская система, однако ее валюта будет дальше колебаться и падать", - резюмировал он.  

Заказать персональный гороскоп от Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Евросоюз Британия Великобритания Влад Росс Брексит Brexit Тереза Мэй астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:35
"Захотите выйти из ЕС – все, вам пипец": астролог спрогнозировал, чем закончится Brexit
06:08
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало Видео
05:40
Ситуация внутри России становится страшной – Washington Times
05:11
Экс-нардеп объяснил, почему в Украине не стоит говорить о возвращении Кубани
04:36
Ученые раскрыли тайну внезапной смерти во сне
03:22
Саакашвили рассказал, как победить Путина
02:59
Microsoft назвала точную дату "смерти" Windows 7
02:05
Выборы президента Украины-2019 досье
01:13
Гриневич назвала основну проблему з ЗНО 2019: як здати на максимальний бал без зайвих зусиль Видео
00:29
День Галины 2019: поздравления с Днем ангела Галины – тексты и открытки Фото
00:11
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
00:07
"Украина – это Россия": Чичерина сделала скандальное заявление о Донбассе и Крыме Видео
22 марта, пятница
23:45
И Роналду не помог: сборная Украины вырвала ничью в тяжелом матче с Португалией Видео
23:17
YUNA-2019: названы победители музыкальной премии Видео
22:48
"Буду частью системы": танцовщик Полунин получил должность педагога в Крыму
22:21
Обмелевший Днепр и степи вместо лесов: ученые предупредили о грозящей Украине экологической катастрофе Видео
22:03
"Сс*т в глаза всей стране с телеэкрана": соцсети взорвались после визита Бойко и Медведчука в Москву Видео
21:25
Португалия - Украина: где смотреть стартовый матч отбора на Евро-2020
21:06
В ЕС открыли кейсы по отмыванию средств Порошенко – журналист Фото Видео
20:51
Разбитый инсультом певец Носков впервые появился на публике Фото Видео
20:29
Аналитик объяснил, почему Порошенко после выборов "светит" скамья подсудимых Видео
20:18
"Возможна связь с предупрежденным терактом": в СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Москву Видео
19:53
Киев предпочел дешевым львовским трамваям дорогие польские
19:50
"Хоть бы демпинговали по-человечески": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Медведчука
19:21
"Мы умоляли депутатов": Омелян пояснил причины отказа Skoda работать в Украине
19:16
"Хамство России": Шендерович объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина Видео
18:47
"Если Киев учтет рекомендации": Венгрия озвучила условие снятия блокады комиссии Украина-НАТО
18:30
В Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателей Видео
18:19
Макаревич отказался комментировать нарисованную в Госдуме свинью
18:00
Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков
17:42
Черный список Минкульта пополнился звездой Comedy Woman
17:31
В Кременчуге Омелян показал место производства капсулы Hyperloop
17:24
УПЦ МП пошла судом на Минкульт из-за переименования Видео
17:20
Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться
17:09
Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами
16:48
Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос Видео
16:47
Аналитик рассказал, почему украинцы массово поддерживают Зеленского
16:06
На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе Видео
16:02
ТСН покажет документальный спецпроект "Дорога на Банковую"
15:48
В ГПУ требуют извинений от западного эксперта за слова о "вранье Луценко" Видео
15:40
Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза
15:39
Дофига шутница: Телепропагандистка Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины Видео
15:02
Скандал с послом США: Порошенко заявил о поддержке Йованович Видео
14:38
В Украине обвинили РФ в отказе обменять осужденного Павла Гриба Видео
14:30
Skoda окончательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине
14:25
Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты территорией Израиля
14:12
Синоптики рассказали о непогоде: где в Украине ожидаются морозы и снег Видео
13:59
"Разогнать, как матрос Железняк": Шнуров устроил бучу по поводу Минкульта в Госдуме
13:25
Приговор Грибу: что хотела показать Москва мнение
13:21
Посмертно признались: Стало известно, чего требуют родственники Началовой от властей России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться