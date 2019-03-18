Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" Поклонской

Астролог Росс утверждает, что, судя по гороскопу, Поклонская – революционер и женщина-амазонка / @NPoklonskaya

Одиозная бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская 18 марта отмечает свой 39-ый день рождения. Судя по гороскопу, у этой барышни нервно-холеристический темперамент. Она – диктаторша по своей сути. Всегда остается при своем мнении.

В гороскопе Поклонской Марс в соединении с Юпитером, а это говорит о том, что она может быть блестящим политиком и занять самые высокие должности в государстве.

Скажу больше – Поклонская вполне может стать даже президентом Российской Федерации. Это – еще та "темная лошадка"! Она неожиданно может проскочить и иметь большое политическое будущее.

Читайте такжеТемные силы и тайные расклады: астролог оценил президентские перспективы ТимошенкоОпределенно можно сказать, что политическая карьера и дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России. Для нее благоприятна эта страна. Именно в ней она сможет себя наиболее полно реализовать. А в Доме Родины у нее – Черная Луна.

У Поклонской большие амбиции, связанные с Россией. В ее гороскопе есть ось Водолея и Льва, где Водолей – это знак России, а Лев – знак власти и успеха. Судя по гороскопу, ее кармическая задача – сломить тот режим, в котором она сейчас вроде бы находится (вроде бы – потому что она якобы "подпевает" Путину, но на деле все не совсем так).

Мы увидим совершенно другую Поклонскую в 2020-е годы. Это будет яростный революционер в борьбе за новые идеи и новые возможности. Это будет примерно наша Тимошенко, которая при других президентах проворачивала свои нечистые дела с нефтью и газом, а потом внезапно стала революционеркой. Вот и Поклонская такая же. У нее агрессивный и темпераментный нрав. В ее гороскопе Луна в Овне, что является признаком женщины-амазонки, женщины-воина. Хоть и выглядит она, как няша, но обладает весьма злобным и дерзким характером.

Поклонская – революционер. Она имеет все шансы баллотироваться в президенты РФ и стать им. Если гороскоп Собчак ну никак нельзя назвать гороскопом политика, то у Поклонской это гороскоп политика, как у Юлии Тимошенко.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.

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