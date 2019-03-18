Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" Поклонской

18 марта 2019, 05:43

Росс рассказал, чем Наталья Поклонская похожа на Юлию Тимошенко и в чем состоит ее кармическая задача.

Наталья Поклонская
Астролог Росс утверждает, что, судя по гороскопу, Поклонская – революционер и женщина-амазонка / @NPoklonskaya

Одиозная бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская 18 марта отмечает свой 39-ый день рождения. Судя по гороскопу, у этой барышни нервно-холеристический темперамент. Она – диктаторша по своей сути. Всегда остается при своем мнении.

В гороскопе Поклонской Марс в соединении с Юпитером, а это говорит о том, что она может быть блестящим политиком и занять самые высокие должности в государстве.

Скажу больше – Поклонская вполне может стать даже президентом Российской Федерации. Это – еще та "темная лошадка"! Она неожиданно может проскочить и иметь большое политическое будущее.

Читайте такжеТемные силы и тайные расклады: астролог оценил президентские перспективы ТимошенкоОпределенно можно сказать, что политическая карьера и дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России. Для нее благоприятна эта страна. Именно в ней она сможет себя наиболее полно реализовать. А в Доме Родины у нее – Черная Луна.

У Поклонской большие амбиции, связанные с Россией. В ее гороскопе есть ось Водолея и Льва, где Водолей – это знак России, а Лев – знак власти и успеха. Судя по гороскопу, ее кармическая задача – сломить тот режим, в котором она сейчас вроде бы находится (вроде бы – потому что она якобы "подпевает" Путину, но на деле все не совсем так).

Мы увидим совершенно другую Поклонскую в 2020-е годы. Это будет яростный революционер в борьбе за новые идеи и новые возможности. Это будет примерно наша Тимошенко, которая при других президентах проворачивала свои нечистые дела с нефтью и газом, а потом внезапно стала революционеркой. Вот и Поклонская такая же. У нее агрессивный и темпераментный нрав. В ее гороскопе Луна в Овне, что является признаком женщины-амазонки, женщины-воина. Хоть и выглядит она, как няша, но обладает весьма злобным и дерзким характером.

Поклонская – революционер. Она имеет все шансы баллотироваться в президенты РФ и стать им. Если гороскоп Собчак ну никак нельзя назвать гороскопом политика, то у Поклонской это гороскоп политика, как у Юлии Тимошенко.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.

Заказать персональный гороскоп от Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Владимир Путин Наталья Поклонская Влад Росс астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:09
Россия готовится к сдаче Крыма — экс-депутат Госдумы
05:43
Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" Поклонской
05:01
Ученые рассказали, почему у женщин случается аллергия на секс
04:24
"Пролив станет болотом": в России всполошились из-за Крымского моста Видео
03:48
"Весна еще в начале": на улицах Запорожья замелькали обнаженные дамы Видео
03:05
Доминировали и унижали: в школьном туалете мальчик с девочкой изнасиловали одноклассника
02:17
Германия передала Украине уникальную грамоту Петра I
01:39
Прикольные поздравления с Днем налоговика 2019 – тексты и открытки Фото Видео
01:16
Российский инженер заявил об исчезновении Азовского моря из-за Крымского моста Видео
00:54
"Все живут бедно": в России затравили девочку, попросившую помощи у Путина Видео
00:28
В Ужгороде расширил завод американский производитель электроники
00:03
"Шикардос": Maruv снялась в фотосессии для турецкого глянца Фото
17 марта, воскресенье
23:37
Умерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицы Видео
23:12
"Мы освободим Крым": Порошенко планирует возвращать полуостров после выборов
22:44
В России студентам предложили перекрыть прогулы молебном
22:17
Украина инициирует международную группу по аудиту убытков от российской агрессии
22:15
Опасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война
21:43
Доллар подскочит до психологической отметки: эксперты рассказали, что будет с курсом Видео
21:31
Метинвест объяснил пожар на Азовстали штатной ситуацией Видео
21:06
"Боюсь выиграть!": Maruv в Вечернем квартале спародировала нацотбор на Евровидение Видео
20:51
Эксперт предупредил о новом подорожании: на что поднимут цены Видео
20:18
В Мариуполе загорелся комбинат Азовсталь - СМИ Видео
19:43
Киберполиция обвиняет российских хакеров в атаке на государственные ресурсы
19:21
В России оценили заявление Порошенко о новой ракетной программе в Украине
18:57
В Киеве активисты С14 провели беседу с выступавшим за российский Крым мужчиной Видео
18:50
В УПЦ МП рассказали, как сторонники ПЦУ с "правосеками" пытались захватить храм на Киевщине Видео
18:23
Началова была внесена в базу Миротворца
18:20
Скандал в оборонке: в НАБУ рассказали о материалах, полученных от ГПУ в 2017 году Видео
17:50
"Режим падет": астролог рассказал, когда Путин потеряет власть Видео
17:26
На Днепропетровщине рецидивист швырнул гранату в полицейского: детали инцидента, опубликовано фото
17:10
В Харькове юная девушка сиганула вниз с высотки: опубликованы фото
16:59
На Харьковщине жестоко расправились с солдатом-контрактником
16:30
В российском парламенте пожаловались на неумение школьников швырять гранаты
16:08
Поляки попросили Трампа помочь "выбить" из России репарации за Вторую мировую
15:59
Перед митингом Порошенко в Киеве полицейские проверяли надписи на плакатах Фото Видео
15:51
Кличко отказался идти на выборы в Раду с Порошенко
15:30
"Настоящая весна": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды Видео
14:50
В Киеве неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ МП
14:34
Порошенко пообещал заставить Путина считаться с Украиной на Донбассе
14:30
Стало известно, когда и где похоронят Юлию Началову - СМИ
14:15
"Было слишком поздно": врач назвал причину смерти Юлии Началовой
13:58
Вятрович объяснил, что не так с лозунгом националистов о Бандере Видео
13:51
В Киеве произошли стычки между сторонниками и противниками Порошенко Видео
13:23
Порошенко рассказал, с чего начнет каденцию в случае победы на выборах
13:01
"Шлюшаня": Лободу "разнесли" фанаты за очередное откровенное фото
12:37
"Чё, самая умная": На Херсонщине двое школьников "отметелили" одноклассницу
12:34
ЕС выступил с заявлением к пятилетней годовщине аннексии Крыма
12:05
"Пусть плещется в лужах": Собчак рассказала, как воспитывает сына Платона
11:58
В Украине пригрозили России войной за Крым "под прикрытием НАТО"
11:40
Отец Юлии Началовой откровенно рассказал о ее смерти
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться