Как поздравить с Днем землеустроителя Украины в прозе, стихах, смс и открытках

Главред подобрал самые яркие и неординарные поздравления с Днем землеустроителя 2019.
Каждый год во вторую субботу марта наша страна отмечает День землеустроителя Украины. В 2019 году праздник выпал на 9 марта.
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День землеустроителя 2019: поздравления
Поздравляю с Днем землеустроителя Украины и хочу пожелать только хороших земель в работе, только успешных проектов, только рациональных решений, только отменных идей. Пусть родные земли кормят, пусть и под твоими ногами земля будет устойчивой. Желаю высоких результатов в деятельности и череды добрых событий в жизни.
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3 смс - 160 символов
С Днем землеустроителя
Сердечно поздравляю,
В карьере продвижения
Вам от души желаю.
Несет пускай работа
Добро и позитив
И открывает в жизни
Немало перспектив.
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3 смс - 187 символов:
Поздравляю с Днем землеустроителя Украины и хочу пожелать великолепных планов, достатка сил и средств для их осуществления, отличных идей в любом проекте и верных решений в любом вопросе.
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2 смс - 85 символов:
Четко землю обмерять —
Дело это непростое.
Буду Вас я поздравлять
С днем землеустроя!
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Землеустроителей сердечно поздравляю,
Что в землях украинских трудятся сейчас.
Пусть счастье вас повсюду окружает,
Улыбки нежно согревают вас!
Пусть земли, безусловно, процветают
И умножается все время урожай.
Над Украиной солнце пусть блистает,
А радость льется через край.
День землевпорядника: привітання
Землевпорядник, сьогодні ти святкуєш!
Професія твоя землі порядкує.
Надії, щастя, і тепла.
Хай сипле земленька свята
Усього доброго й земного
І на роботі і у дома.
Хай земля тобою добре крається
І щастя тобі усміхається!
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Шановні землевпорядники! Щиро вітаю всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом! Доброго здоров'я вам і вашим родинам, невичерпної енергії, наснаги, нових здобутків в ім'я Української Держави.
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Майстер із землеустрою,
Працівник на всі руки,
Живи ти в світі без печалі,
Працюй ти без нудьги!
Процвітання, благ сімейних
Тобі я побажаю.
Ще раз щиро
Тебе я вітаю!
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Важко переоцінити внесок землевпорядників у забезпечення раціонального використання і охорону земельних ресурсів. У ваших лавах – не просто компетентні фахівці, а ще й мужні, сильні, сміливі люди, віддані справі, яку обрали за покликом серця. Щастя, благополуччя, миру, злагоди і добробуту!