Как поздравить с Днем землеустроителя Украины в прозе, стихах, смс и открытках

Каждый год во вторую субботу марта наша страна отмечает День землеустроителя Украины. В 2019 году праздник выпал на 9 марта.

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День землеустроителя 2019: поздравления

Поздравляю с Днем землеустроителя Украины и хочу пожелать только хороших земель в работе, только успешных проектов, только рациональных решений, только отменных идей. Пусть родные земли кормят, пусть и под твоими ногами земля будет устойчивой. Желаю высоких результатов в деятельности и череды добрых событий в жизни.

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С Днем землеустроителя

Сердечно поздравляю,

В карьере продвижения

Вам от души желаю.

Несет пускай работа

Добро и позитив

И открывает в жизни

Немало перспектив.

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3 смс - 187 символов:

Поздравляю с Днем землеустроителя Украины и хочу пожелать великолепных планов, достатка сил и средств для их осуществления, отличных идей в любом проекте и верных решений в любом вопросе.

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2 смс - 85 символов:

Четко землю обмерять —

Дело это непростое.

Буду Вас я поздравлять

С днем землеустроя!

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Землеустроителей сердечно поздравляю,

Что в землях украинских трудятся сейчас.

Пусть счастье вас повсюду окружает,

Улыбки нежно согревают вас!

Пусть земли, безусловно, процветают

И умножается все время урожай.

Над Украиной солнце пусть блистает,

А радость льется через край.

День землевпорядника: привітання

Землевпорядник, сьогодні ти святкуєш!

Професія твоя землі порядкує.

Надії, щастя, і тепла.

Хай сипле земленька свята

Усього доброго й земного

І на роботі і у дома.

Хай земля тобою добре крається

І щастя тобі усміхається!

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Шановні землевпорядники! Щиро вітаю всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом! Доброго здоров'я вам і вашим родинам, невичерпної енергії, наснаги, нових здобутків в ім'я Української Держави.

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Майстер із землеустрою,

Працівник на всі руки,

Живи ти в світі без печалі,

Працюй ти без нудьги!

Процвітання, благ сімейних

Тобі я побажаю.

Ще раз щиро

Тебе я вітаю!

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Важко переоцінити внесок землевпорядників у забезпечення раціонального використання і охорону земельних ресурсів. У ваших лавах – не просто компетентні фахівці, а ще й мужні, сильні, сміливі люди, віддані справі, яку обрали за покликом серця. Щастя, благополуччя, миру, злагоди і добробуту!