Когда Великий пост в 2019 году и что можно есть

Что нельзя кушать в Великий пост 2019 / 1zoom.ru

Сразу после Масленицы 2019 – и до самой Пасхи 2019 православных ждет Великий пост 2019.

Главред выяснил, когда начинается пост и правила питания.

Великий пост 2019: когда

В 2019 году начало Великого поста выпало на 11 марта. Завершится пост 2019 в полночь 27 апреля.

Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу

Великий пост 2019: сколько дней

Великий пост продолжается 48 дней. Первые 40 дней Великого поста символизируют те 40 дней, что Иисус Христос постился в пустыне. Потом следует Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в поведении верующих. Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.

Великий пост: правила

В Великий пост нельзя есть:

мясо и мясные продукты,

молоко и молочные продукты (можно заменить их в рационе соевыми йогуртами),

яйца.

Читайте такжеПрощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздникТакже во многие дни Великого поста под запрет подпадают рыба, вареная пища и растительное масло – в эти дни принято сыроядение.

Подробнее читайте в нашем материале Великий пост 2019: что нужно знать – от календаря до меню.