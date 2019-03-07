Когда Великий пост в 2019 году и что можно есть

Главред выяснил, когда начинается пост и правила питания.
Сразу после Масленицы 2019 – и до самой Пасхи 2019 православных ждет Великий пост 2019.
Главред выяснил, когда начинается пост и правила питания.
Великий пост 2019: когда
В 2019 году начало Великого поста выпало на 11 марта. Завершится пост 2019 в полночь 27 апреля.
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Великий пост 2019: сколько дней
Великий пост продолжается 48 дней. Первые 40 дней Великого поста символизируют те 40 дней, что Иисус Христос постился в пустыне. Потом следует Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в поведении верующих. Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.
Великий пост: правила
В Великий пост нельзя есть:
- мясо и мясные продукты,
- молоко и молочные продукты (можно заменить их в рационе соевыми йогуртами),
- яйца.
Читайте такжеПрощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздникТакже во многие дни Великого поста под запрет подпадают рыба, вареная пища и растительное масло – в эти дни принято сыроядение.
Подробнее читайте в нашем материале Великий пост 2019: что нужно знать – от календаря до меню.