День ангела Тараса 2019: поздравления на словах и в открытках

9 марта 2019, 07:14

Главред собрал самые лучшие поздравления с именинами Тараса.

  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in
  • Именины Тараса – открытки listivki.olkol.com, pozme.in

10 марта отмечается День ангела Тараса.

В этот день именины Тараса по церковному календарю установлены в честь патриарха Тарасия Константинопольского.

Также именины в этот день отмечают Александр, Антон, Евгений, Николай и Федор.

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Именины Тараса: какого числа

Помимо 10 марта Тарас отмечает День ангела также 22 марта, 26 мая, 20 июня, 15 августа и 25 октября.

Тарас: значение и характеристика имени

Имя Тарас происходит от древнегреческого "бунтарь", "беспокойный", "смутьян".

Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления и открыткиРебенком он растет подвижным и упрямым – зато целеустремленным и напористым. При этом окончательно со своей целью в жизни определяется лишь в зрелом возрасте.

Парень он замкнутый, поэтому друзей у него немного: общению предпочитает почитать на досуге или хороший фильм посмотреть. К слову, у Тараса никогда не бывает недостатка идей.

В жены Тарас выбирает женщину опытную, зачастую разведенную и даже с ребенком. Женщина-мать – его идеал. При практичной жене и сам становится хорошим семьянином.

Имя Тарас лучше всего подходит Львам, Овнам, Стрельцам, Девам, Козерогам и Рыбам.

Тарас: совместимость имен

Самая лучшая совместимость у Тараса с обладательницами имен: Анна, Ольга, Любовь, Муза, Инга и Таисия.

Читайте такжеДень Антона 2019: как оригинально поздравить Антошу и ТонюСложно стоить отношения с обладательницами имен: Дарья, Елена, Зинаида, Клавдия, Марта, Нелли и Юлия.

Прочный брак у Тараса: Анжела, Августа, Вероника, Изабелла, Ирма, Лада, Лидия, Нина, Нонна, Раиса, Регина, Татьяна, Ульяна.

Непрочный брак у Тараса: Агата, Ада, Анастасия, Анна, Бронислава, Варвара, Вера, Диана, Дора, Евдокия, Зоя, Лолла, Марианна, Мария, Мирра, Полина, Роза, Сарра и Стелла, а также Фаина, Фрида и Эмма.

Поздравления с Днем ангела Тараса

3 смс - 190 символов:

От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.

***

Бунтуй, Тарас, когда беда,

И беспокойся, если плохо,

Но если радости звезда

Взошла опять — не надо вздохов.

Храни тебя судьба, Тарас,

От зависти недобрых глаз.

***

Тарас, я тебя поздравляю. Пусть будущее рисует большие перспективы для тебя, пусть прошлое вспоминается с улыбкой на лице, а в настоящем пусть Тарас будет человеком великого счастья, большой любви и несокрушимого успеха.

***

3 смс - 190 символов:

От души мы поздравляем

В этот день тебя, Тарас,

Пусть счастливые моменты

Повторяются не раз,

Будь веселым и спокойным

И не конфликтуй ни с кем,

Мы тебе желаем, чтобы

В жизни не было проблем!

***

Тарас – "беспокойный бунтарь и смутьян".

А наш – очень милый, немного упрям,

Но в деле не лишняя эта черта.

А что наш Тарасик бунтарь – клевета!

Талантливый, умный, с фонтаном идей,

Еще бы и действовал чуть посмелей,

Чтоб в жизнь воплотить все задумки свои.

Но нет честолюбия, как ни крути!

Его поздравляя в честь дня именин,

Активнее быть пожелать мы хотим!

Пусть ангел поможет достигнуть высот,

Чтоб мог наш Тарас испытать в жизни взлет!

***

3 смс - 200 символов:

Дружно мы тебя поздравим,

Счастлив будь всегда, Тарас,

И желаем, чтобы в жизни

Побеждал ты много раз,

Обстоятельства, проблемы

Бодро ты преодолей,

Наслаждайся каждым мигом,

Сделай весь наш мир добрей!

Іменини Тараса: привітання

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

У День ангела хочу побажати тобі, Тарасе, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі і прекрасні

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Тарас – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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