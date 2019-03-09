День ангела Тараса 2019: поздравления на словах и в открытках

Главред собрал самые лучшие поздравления с именинами Тараса.
10 марта отмечается День ангела Тараса.
В этот день именины Тараса по церковному календарю установлены в честь патриарха Тарасия Константинопольского.
Также именины в этот день отмечают Александр, Антон, Евгений, Николай и Федор.
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Именины Тараса: какого числа
Помимо 10 марта Тарас отмечает День ангела также 22 марта, 26 мая, 20 июня, 15 августа и 25 октября.
Тарас: значение и характеристика имени
Имя Тарас происходит от древнегреческого "бунтарь", "беспокойный", "смутьян".
Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления и открыткиРебенком он растет подвижным и упрямым – зато целеустремленным и напористым. При этом окончательно со своей целью в жизни определяется лишь в зрелом возрасте.
Парень он замкнутый, поэтому друзей у него немного: общению предпочитает почитать на досуге или хороший фильм посмотреть. К слову, у Тараса никогда не бывает недостатка идей.
В жены Тарас выбирает женщину опытную, зачастую разведенную и даже с ребенком. Женщина-мать – его идеал. При практичной жене и сам становится хорошим семьянином.
Имя Тарас лучше всего подходит Львам, Овнам, Стрельцам, Девам, Козерогам и Рыбам.
Тарас: совместимость имен
Самая лучшая совместимость у Тараса с обладательницами имен: Анна, Ольга, Любовь, Муза, Инга и Таисия.
Читайте такжеДень Антона 2019: как оригинально поздравить Антошу и ТонюСложно стоить отношения с обладательницами имен: Дарья, Елена, Зинаида, Клавдия, Марта, Нелли и Юлия.
Прочный брак у Тараса: Анжела, Августа, Вероника, Изабелла, Ирма, Лада, Лидия, Нина, Нонна, Раиса, Регина, Татьяна, Ульяна.
Непрочный брак у Тараса: Агата, Ада, Анастасия, Анна, Бронислава, Варвара, Вера, Диана, Дора, Евдокия, Зоя, Лолла, Марианна, Мария, Мирра, Полина, Роза, Сарра и Стелла, а также Фаина, Фрида и Эмма.
Поздравления с Днем ангела Тараса
3 смс - 190 символов:
От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.
***
Бунтуй, Тарас, когда беда,
И беспокойся, если плохо,
Но если радости звезда
Взошла опять — не надо вздохов.
Храни тебя судьба, Тарас,
От зависти недобрых глаз.
***
Тарас, я тебя поздравляю. Пусть будущее рисует большие перспективы для тебя, пусть прошлое вспоминается с улыбкой на лице, а в настоящем пусть Тарас будет человеком великого счастья, большой любви и несокрушимого успеха.
***
3 смс - 190 символов:
От души мы поздравляем
В этот день тебя, Тарас,
Пусть счастливые моменты
Повторяются не раз,
Будь веселым и спокойным
И не конфликтуй ни с кем,
Мы тебе желаем, чтобы
В жизни не было проблем!
***
Тарас – "беспокойный бунтарь и смутьян".
А наш – очень милый, немного упрям,
Но в деле не лишняя эта черта.
А что наш Тарасик бунтарь – клевета!
Талантливый, умный, с фонтаном идей,
Еще бы и действовал чуть посмелей,
Чтоб в жизнь воплотить все задумки свои.
Но нет честолюбия, как ни крути!
Его поздравляя в честь дня именин,
Активнее быть пожелать мы хотим!
Пусть ангел поможет достигнуть высот,
Чтоб мог наш Тарас испытать в жизни взлет!
***
3 смс - 200 символов:
Дружно мы тебя поздравим,
Счастлив будь всегда, Тарас,
И желаем, чтобы в жизни
Побеждал ты много раз,
Обстоятельства, проблемы
Бодро ты преодолей,
Наслаждайся каждым мигом,
Сделай весь наш мир добрей!
Іменини Тараса: привітання
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
У День ангела хочу побажати тобі, Тарасе, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі і прекрасні
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Тарас – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!