"Петя хуже Путина, что ли?": появилось видео, как Порошенко на Ивано-Франковщине лобызали руки

Порошенко опять целовали руки / niklife.com.ua

Во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко в Косов Ивано-Франковской области люди кинулись целовать ему руки.

Причем сам глава государства воспринял данный жест народного поклонения весьма равнодушно.

Видео радостной встречи выложили в сеть сразу несколько человек, включая политического блогера Михаила Шнайдера. Появилась запись и на Youtube-канале Татьяны Высоцкой.

В комментариях пользователи возмущаются поступком поклонницы президента, отмечая, что так поступают "рабы" и "больные люди".

/ Facebook Михаила Шнайдера

Они пишут: "Путину тоже подхалимы ручки целуют! И Петя так хочет, что он хуже, что ли?", "Может, это ядовитый укус?", "Крепостные. 100%. Что не президента выбираем, а пана. При крепостном праве хоть был Юрьев день: раз в году можно было поменять помещика, а теперь раз в 5 лет" и т.п.

Не менее возмущены поступком пользователи Youtube: "Путин нервно курит в стороне)) Такой популярности среди нерабов не достигал ни один президент Укрруины)) Цэ остаточне прощавай радянськой империи и рывок в сторону Европы", "Люди, люди вы что, с ума сошли, может ноги будем целовать ворюге", "А куда бы еще поцеловала, если бы заплатил больше?" и т.п.

Ранее в Сети также возмущались из-за целования рук Порошенко во время томос-тура. На глазах у толпы охранники президента заломали мужчину, который пытался, что-то спросить у уважаемого гостя.

Инцидент с экзальтированными пенсионерками, которые целовали президенту руки в церкви, вызвал широкий резонанс в сети. В частности, блогер Денис Гороховский предположил, что президент Украины на самом деле протянул пенсионерке фляжку с горячительным напитком.