Убойный кавер на песню Kazka Плакала: священник показал дороги Львовской области

Жители сел решили творческим способом привлечь внимание чиновников к серьезной проблеме.
Священник Украинской Греко-Католической Церкви Роман Гром снял клип об аварийном состоянии дорог во Львовской области, основой для которого стала песня группы Kazka Плакала.
В ролике снялись жители местных сел, чтобы привлечь внимание к ужасным дорогам. Видео опубликовано в YouTube.
Авторы показали состояние дороги Мшанец-Стлелки, которая проходит через села Мшанец, Галивка и Плоске.
Как сообщает Zaxid.net, жители населенных пунктов неоднократно обращались к местным чиновникам с требованием привести в порядок дорогу, но реакции не последовало.
"Деятельность автодора тут ограничивается тем, что иногда засыпают самые большие ямы шутром из реки. Про кюветы и то, что туда может стекать вода с дороги они не слышали", - говорит отец Роман.
Главный герой ролика - водитель маршрутки, который везет детей, после чего они показывают на большие ямы и выбоины на дороге. Саму песню написала жена Романа - Наталия, а главную роль сыграл Назар Титар, студент ЛНУ им. И. Франко.
Также жители села зарегистрировали петицию на сайте Кабмина с требованием проведения капитального ремонта дороги. Аналогичное требование они намерены отправить в Львовский облсовет.
Напомним, начинающая исполнительница Вася Бойкова перепела на украинском языке песню группы Kazka Apart, с которой они выступали на нацотборе и планировали покорять Евровидение-2019 в Израиле.