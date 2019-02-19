"Лучше оригинала": в сети восхищены кавером на песню Kazka для Евровидения

Авторы кавера показали в клипе расставание влюбленных / Фото: скриншот из видео

Начинающая исполнительница Вася Бойкова перепела на украинском языке песню группы Kazka Apart, с которой они выступают на нацотборе и планируют покорять Евровидение-2019 в Израиле.

Поклонница коллектива вместе с друзьями создала на кавер-версию клип, который они снимали на улицах Львова. Видео опубликовано в YouTube.

В сюжете ролика показано расставание двух влюбленных, которое происходит под аккомпанемент песни Apart на украинском языке.

Пользователи Сети засыпали начинающую вокалистку комплиментами и отметили, что песня Kazka в ее исполнении на украинском языке звучит гораздо лучше, нежели оригинал.

"Шикарно. Лучше оригинала, мурашки по коже. Вы молодцы", "Как по мне, лучше оригинала. Клип очень крутой! И эта версия не такая скучная, аранжировка насыщеннее, и вообще круто! Спасибо, очень классный кавер!", "Вы, молодцы! Вышло очень классно", "Хороший клип. Василиса как всегда классно выглядит и классно поет. Надеюсь, что в 2020 попадет на отбор уже со своей песней. Так же надеюсь mamamusic не устроит козни против данного кавера", - написали пользователи в комментариях.

Авторы клипа рассказали, что снимали его в течение суток и начали работу, даже не отдохнул после дороги в поезде.

"Клип снимали целые сутки сразу с поезда вплоть до того, что на следующий день чуть не опоздали на обратный поезд. Не спали, не ели и гоняли по городу, как угорелые", - рассказала Вася Бойкова.

Напомним, продюсер Денис Путинцев заявил, что судьи национального отбора на Евровидение-2019 искусственно протащили нашумевшую группу Kazka в финал.

Как ранее сообщалось, в финале за право представлять Украину на 64-м песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве будут бороться 6 участников.