День Кристины 2019: яркие открытки и поздравления 26 марта

26 марта 2019, 01:15

Главред собрал поздравления с Днем ангела короткие и не очень для чудной Кристины.

  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк
  • Открытки с Днем ангела Кристины Клайк

Именины Кристины 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 26 марта.

Также в этот день отмечают свои именины Александр, Григорий, Михаил, Никифор и Николай, Терентий.

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Когда День ангела имени Кристина

Именины Кристины по церковному календарю отмечаются:

  • 6 августа – Христина Тирская, мученица;
  • 19 февраля – Христина Кесарийекая, мученица;
  • 26 марта – Христина Персидская, мученица.

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Кристина: характеристика имени и характер

Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления на словах и в анимированных открыткахИмя происходит от греческого "посвященная Христу".

Девочки они талантливые, умные, очень ранимые и добрые. И своим добром озаряют окружающий мир.

Из Кристин получаются хорошие художницы, танцовщицы, поэтессы, они вообще весьма артистичные натуры. В то же время у Кристин часто бывают проблемы со здоровьем, спровоцированные нервными расстройствами: им стоит поберечь себя.

Кристина часто обладают нестандартной красотой. Счастливый брак у нее получается только с единомышленниками: без понимая супружество не складывается.

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День ангела Кристины: поздравления

С днем ангела, Кристиночка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

3 смс - 177 символов:

Имя звучное — Кристина.

И хозяйка хороша,

И застенчива, красива,

Утонченна и мила.

Но не только красота —

Ум в тебе и доброта.

Будь прекрасной, не меняйся

И душевной оставайся.

***

4 смс - 249 символов:

Замечательную, милую, очаровательную Кристиночку я сегодня поздравляю. Искренне тебе желаю великой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, чудесного настроения и искристого счастья, невероятных успехов и самой искренней любви.

***

У сестры моей — Кристины

Нынче святы именины!

И тебя, сестра, я поздравляю!

И улыбок, радости желаю!

Пусть все будет в жизни гладко!

Только мягко, только сладко!

Пусть улыбка будет вечна!

Ну, а жизнь не быстротечна!

***

Имя твое — посвящение,

Благословенно Спасителем.

Любые даются учения,

Любые по силам открытия.

В день именин — пожелания

Счастья большого Кристине!

Пусть все исполняет желания

Щедрая жизнь отныне!

Привітання з днем ангела Христині, вірш про Христину на українській мові

У Христини іменини,

І хочемо ми побажати,

Щоб ти міняла машини,

За рік раз, приблизно, п’ять.

Красотою, щоб сяяла,

Незрівнянною була,

І чоловіків, щоб підкорювала,

Їх перебирати могла.

***

Христиночко, з днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає в твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!

***

Христина люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Христинка, в тебе стільки тепла і світла, як у посланниці Сонця! Душа Твоє чисте як алмаз і добре серце завжди відкрите. З днем народження, голубка, бажаю, щоб доля вручила тобі головний подарунок – жіноче щастя. Хай полюбиться тобі благородна людина, нехай береже тебе все життя!

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