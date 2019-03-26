День Кристины 2019: яркие открытки и поздравления 26 марта

Главред собрал поздравления с Днем ангела короткие и не очень для чудной Кристины.
Именины Кристины 2019, согласно календарю именин на март 2019, отмечаются 26 марта.
Также в этот день отмечают свои именины Александр, Григорий, Михаил, Никифор и Николай, Терентий.
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Когда День ангела имени Кристина
Именины Кристины по церковному календарю отмечаются:
- 6 августа – Христина Тирская, мученица;
- 19 февраля – Христина Кесарийекая, мученица;
- 26 марта – Христина Персидская, мученица.
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Кристина: характеристика имени и характер
Читайте такжеДень ангела Александра: поздравления на словах и в анимированных открыткахИмя происходит от греческого "посвященная Христу".
Девочки они талантливые, умные, очень ранимые и добрые. И своим добром озаряют окружающий мир.
Из Кристин получаются хорошие художницы, танцовщицы, поэтессы, они вообще весьма артистичные натуры. В то же время у Кристин часто бывают проблемы со здоровьем, спровоцированные нервными расстройствами: им стоит поберечь себя.
Кристина часто обладают нестандартной красотой. Счастливый брак у нее получается только с единомышленниками: без понимая супружество не складывается.
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День ангела Кристины: поздравления
С днем ангела, Кристиночка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
3 смс - 177 символов:
Имя звучное — Кристина.
И хозяйка хороша,
И застенчива, красива,
Утонченна и мила.
Но не только красота —
Ум в тебе и доброта.
Будь прекрасной, не меняйся
И душевной оставайся.
***
4 смс - 249 символов:
Замечательную, милую, очаровательную Кристиночку я сегодня поздравляю. Искренне тебе желаю великой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, чудесного настроения и искристого счастья, невероятных успехов и самой искренней любви.
***
У сестры моей — Кристины
Нынче святы именины!
И тебя, сестра, я поздравляю!
И улыбок, радости желаю!
Пусть все будет в жизни гладко!
Только мягко, только сладко!
Пусть улыбка будет вечна!
Ну, а жизнь не быстротечна!
***
Имя твое — посвящение,
Благословенно Спасителем.
Любые даются учения,
Любые по силам открытия.
В день именин — пожелания
Счастья большого Кристине!
Пусть все исполняет желания
Щедрая жизнь отныне!
Привітання з днем ангела Христині, вірш про Христину на українській мові
У Христини іменини,
І хочемо ми побажати,
Щоб ти міняла машини,
За рік раз, приблизно, п’ять.
Красотою, щоб сяяла,
Незрівнянною була,
І чоловіків, щоб підкорювала,
Їх перебирати могла.
***
Христиночко, з днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає в твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!
***
Христина люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Христинка, в тебе стільки тепла і світла, як у посланниці Сонця! Душа Твоє чисте як алмаз і добре серце завжди відкрите. З днем народження, голубка, бажаю, щоб доля вручила тобі головний подарунок – жіноче щастя. Хай полюбиться тобі благородна людина, нехай береже тебе все життя!