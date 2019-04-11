"Разорвет на куски": астролог объяснил, почему России грозит распад

Астролог Влад Росс считает, что Россию ждут проблемы, если она не изменит свой герб / syl.ru

Герб России - двуглавый орел, который был утвержден 11 апреля 1857 года императором Александром ІІ, не является удачным символом для государства. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Двуглавый орел – это византийский герб и символ. "Разделяй и властвуй" – таков был главный лозунг в Византии. Как раз то, о чем говорится в этом лозунге, происходит у нашего соседа: у России нет определенного вектора при решении каких-либо задач, она всегда смотрит в двух направлениях одновременно, причем в противоположных – Европа и Китай. Россия, не в последнюю очередь из-за такого герба, никак не может четко определиться со своим вектором развития и путем: то ли это империя, то ли это демократическое государство", - отметил астролог.

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова УкраинаПо словам Росса, России нельзя было делать гербом чудо-птицу с двумя головами.

"Это – однозначно негативный имперский амбициозный символ, который рано или поздно расколет Россию на части. Такой символ, принятый за герб, абсолютно неблагополучный для государства. Он сулит вечную двойственность, неопределенность и непонятность для всего остального мира. Кроме того, такой герб приводит к тому, что правая рука не знает, что делает левая рука в государстве. Естественно, это приводит к беспорядку", - объяснил он.

Способ решения проблемы России – один: "приобрести" центральную голову, уверен астролог.

"Тогда ее символом был бы настоящий дракон – трехглавый дракон, который в сказках всегда был сильным и устрашающим существом. Но третья голова была бы главной и определяющей. Она могла бы сплотить и обеспечить монолитность государственного образования. А так, с нынешним гербом, Россия будет только раскачиваться из стороны в сторону – от имперского амбициозного в демократический режим, потом обратно, и так до бесконечности", - добавил Росс.

Читайте такжеАстролог назвал дату начала распада РоссииКроме того, астролог считает, что России вообще не стоило делать символом орла.

"Ей нужна другая птица – сова. В период татаро-монгольского ига была сова Золотой орды. Вот России вполне соответствует такой символ: отличный символ для страны, главенствующей в "таежном союзе". С одной стороны, я, конечно же, шучу, но с другой, если серьезно – сова является сильной хищной птицей, которая отлично передает суть российской власти. В России до сих пор осталось татаро-монгольское восприятие власти, так почему же не сова?", - резюмировал Росс.

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