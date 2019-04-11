"Разорвет на куски": астролог объяснил, почему России грозит распад

11 апреля 2019, 06:32

Россиянам стоит или добавить третью голову к их орлу на гербе, или заменить орла на другую таежную птицу, отметил Влад Росс.

Россия, герб, орел, флаг
Астролог Влад Росс считает, что Россию ждут проблемы, если она не изменит свой герб / syl.ru

Герб России - двуглавый орел, который был утвержден 11 апреля 1857 года императором Александром ІІ, не является удачным символом для государства. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Двуглавый орел – это византийский герб и символ. "Разделяй и властвуй" – таков был главный лозунг в Византии. Как раз то, о чем говорится в этом лозунге, происходит у нашего соседа: у России нет определенного вектора при решении каких-либо задач, она всегда смотрит в двух направлениях одновременно, причем в противоположных – Европа и Китай. Россия, не в последнюю очередь из-за такого герба, никак не может четко определиться со своим вектором развития и путем: то ли это империя, то ли это демократическое государство", - отметил астролог.

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова УкраинаПо словам Росса, России нельзя было делать гербом чудо-птицу с двумя головами.

"Это – однозначно негативный имперский амбициозный символ, который рано или поздно расколет Россию на части. Такой символ, принятый за герб, абсолютно неблагополучный для государства. Он сулит вечную двойственность, неопределенность и непонятность для всего остального мира. Кроме того, такой герб приводит к тому, что правая рука не знает, что делает левая рука в государстве. Естественно, это приводит к беспорядку", - объяснил он.

Способ решения проблемы России – один: "приобрести" центральную голову, уверен астролог.

"Тогда ее символом был бы настоящий дракон – трехглавый дракон, который в сказках всегда был сильным и устрашающим существом. Но третья голова была бы главной и определяющей. Она могла бы сплотить и обеспечить монолитность государственного образования. А так, с нынешним гербом, Россия будет только раскачиваться из стороны в сторону – от имперского амбициозного в демократический режим, потом обратно, и так до бесконечности", - добавил Росс.

Читайте такжеАстролог назвал дату начала распада РоссииКроме того, астролог считает, что России вообще не стоило делать символом орла.

"Ей нужна другая птица – сова. В период татаро-монгольского ига была сова Золотой орды. Вот России вполне соответствует такой символ: отличный символ для страны, главенствующей в "таежном союзе". С одной стороны, я, конечно же, шучу, но с другой, если серьезно – сова является сильной хищной птицей, которая отлично передает суть российской власти. В России до сих пор осталось татаро-монгольское восприятие власти, так почему же не сова?", - резюмировал Росс.

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