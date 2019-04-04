День веб-мастера 2019 и День Интернета 2019 – яркие поздравления и картинки

Главред собрал самые прикольные поздравления с Днем веб-мастера и Международным днем интернета.
4 апреля – 4.04, если писать дату цифрами – отмечается очень современный и нужный, хоть и неофициальный пока еще праздник. Это День веб-мастера 2019 (или День вебмастера, кому как удобней).
Дата выбрана неслучайно, а по ассоциации с кодом ошибки "Страница не найдена" – 404. Именно с нею зачастую и имеют дело веб-мастера.
Читайте такжеПапа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись"А еще в этот же день, 4 апреля, отмечается Международный день интернета. Дата приурочена ко дню преставления святого Исидора Севильского – неофициального святого покровителя Сети.
Правда, день интернета в России 2019 отмечают 7 апреля (именно в этот день в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня в 1994 году появился домене .ru) и 30 сентября (общественная инициатива). А день рождения Интернета в мире отмечается 17 мая – в честь утверждения стандарта для страниц www (означает world wide web).
День веб-мастера: поздравления
4 смс - 213 символов:
Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности!
***
Четыре. Ноль четыре.
Ты в интернет-эфире
Работаешь и ночь, и день
(Хотя порой бывает лень).
Но ничего, ты не грусти,
Себя в оффлайн ты отпусти.
Пойдем сегодня отмечать
Мы день веб-мастера опять!
***
Вебмастера, сегодня в вашу честь,
Весь интернет сорвет аплодисменты!
Позвольте вас поздравить с этим днем –
Есть в жизни нашей яркие моменты!
Желаем вам контентов дорогих,
И трафик пусть растет за этим тоже,
И посетителей вам целевых,
ЦА в инете – всех наград дороже!
***
4 смс - 214 символов:
Поздравляю с Днем веб-мастера и желаю потрясающих идей, замечательного настроения, невероятных успехов, творческих задумок, блестящих побед, грандиозных планов, верной удачи, отменной работы и личного благополучия.
***
Тебя сердечно поздравляю
С вебмастера праздничным днем!
Желаю, чтоб ты в своем деле
Всемирным прослыл королем!
Желаю идей разной масти
И сладостных творческих мук.
Ты лучший на свете вебмастер!
И мой замечательный друг.
***
Случается порою
На веб-странице сбой,
Веб-мастера – герои
Исправят глюк любой!
***
Поздравляю с Днем веб-мастера и от души желаю успешной, креативной, безупречной и беспрепятственной работы без единого сбоя, без единого вируса, без единой ошибки. Пусть на твоем сайте всегда царит аура вдохновения и гармонии, пусть посетителей на сайте будет много, а великолепный "хозяин" только один — ты!
***
Поздравляю я, любя,
С Днем вебмастера тебя.
Чудный мой вебмастер,
Нет тебя прекрасней!
Чтоб слушался поисковик,
На первых строчках сайт возник,
И шла оптимизация
С мгновенной индексацией!
День Интернета: поздравления
О, Интернет! Необозримое пространство,
Которое все больше места в жизни занимает!
О, Интернет! Ты омут, власть и царство,
Которое уже давно в права вступает!
Я вас с днем Интернета поздравляю,
Вы этот праздник очень ярко отмечайте!
Но все ж один совет вам я сказать желаю –
Про жизнь реальную совсем не забывайте!
***
Пускай Интернет станет тебе виртуальным другом, который и позволит увидеть мир, и развеселит, и подскажет, и окажет поддержку, и даст совет. Словом, пусть приносит пользу во всех проявлениях! Удачного веб-серфинга!
***
Мы в день интернета себе пожелаем,
Чтоб был поток файлов непрерываем,
Чтоб траффик зашкаливал, не тормозил,
Чтоб вовремя деньги провайдер просил!
Пусть будут у нас гигабайтами знанья,
Меж всеми народами лишь пониманье!
Пусть каждый имеет возможность узнать
О том, что сильно хочет понять!
***
Без него так трудно представить жизнь! Да-да! Без интернета. Поздравляю тебя, его активного пользователя, с Днем всемирной Сети! Не зависай надолго! Давай законнектимся за чашкой ароматного кофе!