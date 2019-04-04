День веб-мастера 2019 и День Интернета 2019 – яркие поздравления и картинки

4 апреля 2019, 01:09

Главред собрал самые прикольные поздравления с Днем веб-мастера и Международным днем интернета.

  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников
  • Картинки с Днем веб-мастера Фото из открытых источников

4 апреля – 4.04, если писать дату цифрами – отмечается очень современный и нужный, хоть и неофициальный пока еще праздник. Это День веб-мастера 2019 (или День вебмастера, кому как удобней).

Дата выбрана неслучайно, а по ассоциации с кодом ошибки "Страница не найдена" – 404. Именно с нею зачастую и имеют дело веб-мастера.

Читайте такжеПапа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись"А еще в этот же день, 4 апреля, отмечается Международный день интернета. Дата приурочена ко дню преставления святого Исидора Севильского – неофициального святого покровителя Сети.

Правда, день интернета в России 2019 отмечают 7 апреля (именно в этот день в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня в 1994 году появился домене .ru) и 30 сентября (общественная инициатива). А день рождения Интернета в мире отмечается 17 мая – в честь утверждения стандарта для страниц www (означает world wide web).

День веб-мастера: поздравления

4 смс - 213 символов:

Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности!

***

Четыре. Ноль четыре.

Ты в интернет-эфире

Работаешь и ночь, и день

(Хотя порой бывает лень).

Но ничего, ты не грусти,

Себя в оффлайн ты отпусти.

Пойдем сегодня отмечать

Мы день веб-мастера опять!

***

Вебмастера, сегодня в вашу честь,

Весь интернет сорвет аплодисменты!

Позвольте вас поздравить с этим днем –

Есть в жизни нашей яркие моменты!

Желаем вам контентов дорогих,

И трафик пусть растет за этим тоже,

И посетителей вам целевых,

ЦА в инете – всех наград дороже!

***

4 смс - 214 символов:

Поздравляю с Днем веб-мастера и желаю потрясающих идей, замечательного настроения, невероятных успехов, творческих задумок, блестящих побед, грандиозных планов, верной удачи, отменной работы и личного благополучия.

***

Тебя сердечно поздравляю

С вебмастера праздничным днем!

Желаю, чтоб ты в своем деле

Всемирным прослыл королем!

Желаю идей разной масти

И сладостных творческих мук.

Ты лучший на свете вебмастер!

И мой замечательный друг.

***

Случается порою

На веб-странице сбой,

Веб-мастера – герои

Исправят глюк любой!

***

Поздравляю с Днем веб-мастера и от души желаю успешной, креативной, безупречной и беспрепятственной работы без единого сбоя, без единого вируса, без единой ошибки. Пусть на твоем сайте всегда царит аура вдохновения и гармонии, пусть посетителей на сайте будет много, а великолепный "хозяин" только один — ты!

***

Поздравляю я, любя,

С Днем вебмастера тебя.

Чудный мой вебмастер,

Нет тебя прекрасней!

Чтоб слушался поисковик,

На первых строчках сайт возник,

И шла оптимизация

С мгновенной индексацией!

День Интернета: поздравления

  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников
  • День интернета – картинки Фото из открытых источников

О, Интернет! Необозримое пространство,

Которое все больше места в жизни занимает!

О, Интернет! Ты омут, власть и царство,

Которое уже давно в права вступает!

Я вас с днем Интернета поздравляю,

Вы этот праздник очень ярко отмечайте!

Но все ж один совет вам я сказать желаю –

Про жизнь реальную совсем не забывайте!

***

Пускай Интернет станет тебе виртуальным другом, который и позволит увидеть мир, и развеселит, и подскажет, и окажет поддержку, и даст совет. Словом, пусть приносит пользу во всех проявлениях! Удачного веб-серфинга!

***

Мы в день интернета себе пожелаем,

Чтоб был поток файлов непрерываем,

Чтоб траффик зашкаливал, не тормозил,

Чтоб вовремя деньги провайдер просил!

Пусть будут у нас гигабайтами знанья,

Меж всеми народами лишь пониманье!

Пусть каждый имеет возможность узнать

О том, что сильно хочет понять!

***

Без него так трудно представить жизнь! Да-да! Без интернета. Поздравляю тебя, его активного пользователя, с Днем всемирной Сети! Не зависай надолго! Давай законнектимся за чашкой ароматного кофе!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления профессиональный праздник открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:09
День веб-мастера 2019 и День Интернета 2019 – яркие поздравления и картинки
00:28
Социолог рассказала, чем выборы 2019 отличаются от предыдущих Видео
03 апреля, среда
23:43
"Финн Райво" рассказал о своей последней встрече с Булдаковым
23:33
Добрались и туда: В Николаеве декоммунизировали хлеб
23:01
На росТВ ведущий-пропагандист пропал из студии после спора со сторонником Украины
22:46
Порошенко не пойдет на дебаты с Зеленский на стадион Олимпийский - нардеп от БПП
21:43
На НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко
21:07
Вы не поверите: Госстат подсчитал, насколько выросли доходы украинцев за год Видео
20:32
"Троллинг 80-го уровня": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, реакция соцсетей
20:09
В Госавиаслужбе объяснили, почему разрешили Бойко и Медведчуку вояж на самолете в РФ
19:42
Скандальных пропагандистов Скабееву и Попова решили засудить
19:14
Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском - опубликовано видео Видео
19:01
"Есть что скрывать": Олег Винник ответил на вопрос о детях Видео
18:42
У Зеленского уже пообещали первые "посадки" Видео
18:23
"С этого надо было начинать": россияне искренне обрадовались "полезным" санкциям против олигархов РФ Видео
18:22
Сыгравший Дукалиса актер прокомментировал смерть Алексея Булдакова
17:42
"Идиоты и шалуны": Охлобыстин продолжил "собачиться" с Зеленским
17:39
В ответ на запрет Киева по авиасообщению Россия предложила его возобновить Видео
17:31
Дефицит госбюджета превысил 25 млрд гривен
17:17
Нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков Видео
16:40
Богдан Терзи, продюсер национальных рейтингов ТОП 100 "Гордость и Красота Украины" наградил победителей в Одессе новости компании
16:33
В Минсоцполитики рассказали, кому из украинцев придется переоформлять субсидии
16:17
В сети появился первый тизер-трейлер Джокера Видео
16:06
"Ноги сухие и старческие": Алла Пугачева посветила формами в платье с высоким разрезом
15:44
В Кремле "отморозились" от выдачи паспортов РФ жителям "Л/ДНР "
15:42
"Убедить агентов Сатаны паяльником": Корчинский призвал к "переубеждению" сторонников Зеленского Видео
15:30
Названа возможная дата прощания с Алексеем Булдаковым
15:25
Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского
15:23
Алексей Булдаков умер: яркие роли и интересные факты биографии артиста Видео досье
15:11
Стала известна причина смерти Алексея Булдакова Видео
14:55
В Нафтогазе заявили, что уже снизили цены на газ для населения
14:54
В течение межотопительного периода город заменит 130 км теплосетей - КГГА
14:50
Настроение весна: как выбрать правильную обувь для теплого сезона новости компании
14:40
В Киеве нашли мертвой девушку-диджея
14:32
Умер звезда Особенностей национальной охоты Алексей Булдаков Видео
14:25
В Кремле сообщили, как отреагируют на проход кораблей НАТО в Азовском море
14:15
"Явный призыв к волнениям": у Зеленского ответили на "наезд" Фарион из-за языка Видео
13:48
Гройсман примазался к понижению цены на газ для населения Видео
13:44
"Просто куколка!": любовница Петросяна неожиданно сменила имидж
13:22
Грядет чудо: синоптик порадовала украинцев прогнозом Видео
13:13
Суд закрыл уголовное дело против Омеляна и снял арест с его имущества
13:06
"Чтоб служил народу, а не собаке и жене": Ріаnобой песней обратился к Зеленскому Видео
12:59
"Твоя жена - полотенце": между Конором и Хабибом разгорелся скандал на почве религии
12:45
Киев запретил все прямые авиаперелеты с Россией Видео
12:34
"Предал народ России": в Питере появилось "надгробие" Путину, опубликовано фото
11:59
Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко
11:35
"Это абсолютное зло": Тарута призвал украинцев не голосовать за Порошенко Видео
11:25
С голым торсом и на каблуках: Кончита Вурст шокировала публику эпатажным нарядом Фото
11:10
Результаты голосования: стало известно, из каких областей в ЦИК не передали протоколы Видео
11:05
Девушка дня Instagram: спортивная красотка Алена Звягинцева Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться