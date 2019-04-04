День веб-мастера 2019 и День Интернета 2019 – яркие поздравления и картинки

4 апреля – 4.04, если писать дату цифрами – отмечается очень современный и нужный, хоть и неофициальный пока еще праздник. Это День веб-мастера 2019 (или День вебмастера, кому как удобней).

Дата выбрана неслучайно, а по ассоциации с кодом ошибки "Страница не найдена" – 404. Именно с нею зачастую и имеют дело веб-мастера.

Читайте такжеПапа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись"А еще в этот же день, 4 апреля, отмечается Международный день интернета. Дата приурочена ко дню преставления святого Исидора Севильского – неофициального святого покровителя Сети.

Правда, день интернета в России 2019 отмечают 7 апреля (именно в этот день в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня в 1994 году появился домене .ru) и 30 сентября (общественная инициатива). А день рождения Интернета в мире отмечается 17 мая – в честь утверждения стандарта для страниц www (означает world wide web).

День веб-мастера: поздравления

4 смс - 213 символов:

Поздравляю с днем веб-мастера! Желаю четко поставленных задач и быстрого воплощения самых замысловатых идей. Скоростного интернета, великолепного зрения, усидчивости, интересных заказов и большой востребованности!

***

Четыре. Ноль четыре.

Ты в интернет-эфире

Работаешь и ночь, и день

(Хотя порой бывает лень).

Но ничего, ты не грусти,

Себя в оффлайн ты отпусти.

Пойдем сегодня отмечать

Мы день веб-мастера опять!

***

Вебмастера, сегодня в вашу честь,

Весь интернет сорвет аплодисменты!

Позвольте вас поздравить с этим днем –

Есть в жизни нашей яркие моменты!

Желаем вам контентов дорогих,

И трафик пусть растет за этим тоже,

И посетителей вам целевых,

ЦА в инете – всех наград дороже!

***

4 смс - 214 символов:

Поздравляю с Днем веб-мастера и желаю потрясающих идей, замечательного настроения, невероятных успехов, творческих задумок, блестящих побед, грандиозных планов, верной удачи, отменной работы и личного благополучия.

***

Тебя сердечно поздравляю

С вебмастера праздничным днем!

Желаю, чтоб ты в своем деле

Всемирным прослыл королем!

Желаю идей разной масти

И сладостных творческих мук.

Ты лучший на свете вебмастер!

И мой замечательный друг.

***

Случается порою

На веб-странице сбой,

Веб-мастера – герои

Исправят глюк любой!

***

Поздравляю с Днем веб-мастера и от души желаю успешной, креативной, безупречной и беспрепятственной работы без единого сбоя, без единого вируса, без единой ошибки. Пусть на твоем сайте всегда царит аура вдохновения и гармонии, пусть посетителей на сайте будет много, а великолепный "хозяин" только один — ты!

***

Поздравляю я, любя,

С Днем вебмастера тебя.

Чудный мой вебмастер,

Нет тебя прекрасней!

Чтоб слушался поисковик,

На первых строчках сайт возник,

И шла оптимизация

С мгновенной индексацией!

День Интернета: поздравления

О, Интернет! Необозримое пространство,

Которое все больше места в жизни занимает!

О, Интернет! Ты омут, власть и царство,

Которое уже давно в права вступает!

Я вас с днем Интернета поздравляю,

Вы этот праздник очень ярко отмечайте!

Но все ж один совет вам я сказать желаю –

Про жизнь реальную совсем не забывайте!

***

Пускай Интернет станет тебе виртуальным другом, который и позволит увидеть мир, и развеселит, и подскажет, и окажет поддержку, и даст совет. Словом, пусть приносит пользу во всех проявлениях! Удачного веб-серфинга!

***

Мы в день интернета себе пожелаем,

Чтоб был поток файлов непрерываем,

Чтоб траффик зашкаливал, не тормозил,

Чтоб вовремя деньги провайдер просил!

Пусть будут у нас гигабайтами знанья,

Меж всеми народами лишь пониманье!

Пусть каждый имеет возможность узнать

О том, что сильно хочет понять!

***

Без него так трудно представить жизнь! Да-да! Без интернета. Поздравляю тебя, его активного пользователя, с Днем всемирной Сети! Не зависай надолго! Давай законнектимся за чашкой ароматного кофе!