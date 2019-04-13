Праздник 13 апреля: как вылечиться от бесплодия и защититься от бесов

Святой Ипатий. Икона / ikona-i-molitva.info

13 апреля отмечается день памяти великомученика Ипатия Гангрского, прославившегося как Ипатий Чудотворец.

Святой Ипатий: в чем помогает

Ипатия Чудотворца почитают как разрешителя бесчадия – то есть ему молятся об излечении от бесплодия. Перед иконой Ипатия молятся о прибавлении в семье, благополучной беременности и самих родах, а также о прибавлении материнского молока у рожениц.

Также Ипатия просят помочь с изгнанием бесов и защитить дом от бесчинства домовых.

Кроме того, святой Ипатий помогает:

уменьшить боль и страдания от различных болезней;

разрешить трудные житейские ситуации;

исцелить душевные раны.

Ипатий Чудотворец: молитва

Трисолнечного Света светозарная звездо, вводящая в мир Трисолнечный Свет апостольскими твоими, богоевангельскаго проповедания священноучении, священномучениче, иерарше Христов, Богоблаженне Ипатие. Ты приял еси от Святые Троицы равноапостольную благодать, серафимскую в горечестии к Богу любовь, яко же верховнейший апостолов Петр, и херувимскую многоочитую во учении премудрость, яко же вторый Павел.

Читайте такжеБлаговещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияПросветивый премудрым твоим благочестия учением тьмочисленныя народы, присноусердно подражая всемирнаго Учителя, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же ради всесмиренно молю богоподражательное отеческое твое благоутробие: призри милостивно богосветлыми очима твоима на сущее недостоинство мое, яко всечадолюбивый по Бозе отец, и присноусердный нашего спасения наставниче, и всех в Горних правонеизменный строитель, адамантная Православию стена и пресветлый столп, вводящий второноваго Израиля во всепросветлейший Горний Сион.

Потщися вскоре помоществовати на бранех воинству нашему. Проси же присно у Святыя Троицы всем православным христианом мира и тишины, душевного спасения и многолетняго в телеси здравия, воздуха благорастворения, земли благоплодия, неплодствующим благочадия, и в законе Господнем воспитания, и всех благих умножения. А после жития коемуждо жизни сея сподоби святыми твоими молитвами улучити христианскую кончину благу, непостыдну и мирну, со всепреподобнейшим исповеданием и со причастием Святых Безсмертных Небесных и Животворящих Христовых Тайн, и с молитвомаслием безпрепятное воздушных мытарств прошествие, наследие со святыми всерадостныя присносущныя жизни, в ней же купно со ангельскими чинми непрестанныя хвалы вознесем Отцу со Единородным Его Сыном и с Пресвятым, Благим и Животворящим Его Духом, и тебе, великое твое отеческое милостивое заступление, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

13 апреля: именины

Именины в этот день отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф и, собственно, сам Ипатий.

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13 апреля: приметы

Читайте такжеПочему березовый сок называют живой водой и как его пить, чтобы похудеть и была польза для здоровьяВ старину верили, что если в этот день занемела конечность, то в нее вселился злой бес. Поэтому слово "бес" в этот день не произносили. А по подоконникам в этот праздник специально раскладывали веточки чертополоха и других колючий растений, а также кусочки железа – чтобы защитить жилье от нечистой силы.

С этой же целью над окнами и дверями выжигали кресты – свечами, которые крестили на прошлый Чистый четверг.

Приметы на погоду 13 апреля: