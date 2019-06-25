Под аурой затмения: астролог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа

25 июня 2019, 04:38

Влад Росс отметил, по каким вопросам американский и российский президенты могут прийти к согласию.

Трамп и Путин
Астролог Влад Росс рассказал, каким может быть результат встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" / Reuters

28-29 июня в Японии состоится саммит "Большой двадцатки". Поговаривают, что именно на этом мероприятии должны встретиться президенты США и Российской Федерации Дональд Трамп и Владимир Путин.

Общение между российским и американским президентами не назовешь дружеским. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Последняя встреча Трампа и Путина была крайне неудачной, а состоялась она в июле прошлого года, как раз в "коридор затмений" – между солнечным затмением 13 июля и лунным затмением 27 июля. Теперь планируется новая встреча Трампа и Путина. И снова их общение должно состояться в радиусе затмения", - отметил он.

Читайте такжеСвержение и смерть: астролог дал ужасающий прогноз для Дональда ТрампаАстролог напомнил, что 2 июля нас ждет солнечное затмение, а, как правило, два-три дня до него и после находятся в ауре затмения.

"Соответственно, дни, когда пройдет саммит G20 – будут под негативным влиянием этого астрономического явления. Потому встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, может, и состоится на полях саммита. Однако она будет безрезультатной: американский и российский лидеры ни о чем не договорятся, и их беседа ни к чему не приведут. В том числе не будет продвижения в решении проблем Украины и Ирана", - заявил Росс.

"Единственное, на что можно рассчитывать – Путин и Трамп могут как-то "разрулить" вопросы, касающиеся Венесуэлы. Поскольку нынешняя кризисная ситуация в Венесуэле началась на затмение, то и закончиться она может тоже на затмение. Потому венесуэльский вопрос – единственный, по которому Трамп и Путин могут достигнуть каких-то договоренностей на полях саммита", - резюмировал астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на неделю и предупредил о трех днях катастроф. Астролог рассказал, чем опасен конец июня и как уберечься от беды.

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