Решил срубить денег: астролог рассказал, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым

По словам астролога, Бари Алибасов может прожить до 90 лет / КП

Постсоветское пространство не так давно потрясла новость об отравлении Бари Алибасова, отца-основателя и продюсера группы "На-На", который получил химический ожег, случайно выпив "Крота", находился на грани, но все равно выкарабкался. Однако в гороскопе Бари Каримовича совершенно нет признаков того, что он мог пострадать от чего-либо или отравиться в этот период. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Ничто не указывало на возможность какой-либо кризисной ситуации, когда бы он находился "между небом и землей", иначе говоря – умирал. Все в гороскопе Алибасова указывает на то, что вся эта история с отравлением была просто розыгрышем. Похоже на то, что Бари Каримович просто хотел раскрутить свое имя и привлечь внимание к группе перед турне. Ведь уже в ближайшее время должно начаться полугодовое турне группы "На-На" по разным городам России и другим странам", - объяснил астролог.

Читайте такжеСамое слабое звено: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака По словам Росса, никакой угрозы жизни и никакого отравления Алибасова на самом деле не было.

"Это был фейк. Алибасов жил, живет и будет жить. Более того, в гороскопе Бари Каримовича Луна в Козероге, что является признаком долгожительства. Потому очень велика вероятность, что Бари Алибасов проживет до 90 лет", - сказал эксперт.

"Однако публика наблюдала искусное представление, призванное пропиарить и самого Бари Алибасова, и его детище – группу "На-На". Цель – очевидна: такая шумиха и реклама должны были поспособствовать тому, чтобы тур прошел выгодно и успешно", - резюмировал Росс.

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