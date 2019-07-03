Томос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и Филарета

3 июля 2019, 06:36

По словам Росса, попытки патриарха Филарета вернуть себе власть и влияние ни к чему хорошему для него самого не приведут.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Астролог утверждает, что ни в коем случае Православной церкви Украины нельзя было получать Томос в день солнечного затмения / vidomosti.kiev.ua

В июне мы наблюдали церковные споры и обострение религиозных разногласий. Это происходило и в Украине, где конфликт между патриархом Филаретом и главой ПЦУ митрополитом Епифанием набирает все новых оборотов. Об этом в комментарии Главреду сказал астролог Влад Росс.

"Все попытки патриарха Филарета вернуть себе власть, влияние и церковное имущество ни к чему хорошему для него самого не приведут. А все эти церковные скандалы и дрязги, которые он сейчас провоцируют, могут привести только к одному – его снова отлучат от церкви. Если его активность будет прежней или будет нарастать, то анафемствование неминуемо произойдет", - отметил Росс.

Читайте также"Томоса нет. Обман открылся": появились новые подробности церковного скандала в УкраинеЭксперт также спрогнозировал, что ждет в дальнейшем Православную церковь Украины, и как отразятся на ней все эти скандалы.

"Мы сейчас пожинаем плоды неправильно выбранной даты для проведения знакового мероприятия – вручения Томоса об автокефалии митрополиту ПЦУ. Как можно было 6 января 2019 года – в день солнечного затмения – торжественно получать Томос? Все то, что мы наблюдаем сегодня – это следствие получения Томоса в день затмения. Не прошло и полгода, как новая церковь зашаталась", - объяснил астролог.

По его прогнозам, ПЦУ сумеет превозмочь и побороть эту ситуацию с Филаретом. Однако церковь все равно будет "трясти".

"Саросский цикл затмений составляет 18-19 лет. Потому весь этот период дела у церкви не будет спокойной жизни, а ее дела не пойдут благополучно. А по истечении этого срока Томос каким-то образом может улетучиться или раствориться. В затмение нельзя проводить никаких важных мероприятий и начинать каких-либо дел! Так что остается только пожинать плоды неправильно выбранной даты для проведения знакового церковного торжества", - резюмировал он.

Читайте такжеЦерковный раскол: чего хочет Филарет и грозит ли ПЦУ потеря ТомосаНапомним, 20 июня собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос. На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на том "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

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