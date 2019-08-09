Оладьи из кабачков: рецепт классический, с сыром и в духовке

Оладьи из кабачков в духовке готовятся менее 15 минут / Скриншот видео с youtube.com

Кабачки можно не только тушить, фаршировать и мариновать - они являются основой простого, вкусного и сытного блюда - оладьи из кабачков.

Для приготовления оладьев из этого овоща понадобится совсем немного ингредиентов и времени, а готовое блюдо можно подавать в качестве закуски.

Это блюдо можно сделать почти диетическим, если приготовить его не на сковороде, а в духовке.

Главред решил узнать, как готовятся классические оладьи, оладьи с сыром и оладьи в духовке.

Оладьи из кабачков классические

Ингредиенты:

2 молодых кабачка (600-700 г);

1 луковица;

2 яйца;

4-5 столовых ложек муки;

Перец черный молотый - по вкусу;

Соль - по вкусу;

Растительное масло (для жарки).

Рецепт: оладьи из кабачков классические

В миску натрите кабачки на крупной терке, а очищенный лук - на мелкой. Добавьте к овощам яйца, муку, черный перец и все перемешайте. Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. После этого посолите тесто на оладьи и еще раз все перемешайте. Тесто должно получиться, как густая сметана.

Выложите тесто ложкой на сковороду и жарьте на небольшом огне с обеих сторон до появления слегка румяной корочки. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы ушло лишнее масло. Блюдо можно подавать со сметаной или разными соусами на ее основе.

Как приготовить оладьи из кабачков классические – фото этапов приготовления

Оладьи из кабачков с сыром

Ингредиенты:

1 небольшой молодой кабачок;

1 яйцо;

1 стакан кефира (200 мл);

Примерно 1 стакан муки;

50 г твердого сыра;

2-3 зубчика чеснока;

Сода - на кончике ножа;

Соль, перец, зелень - по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Сырные оладьи из кабачков, рецепт

В емкость натрите кабачок на крупной терке, пропустите чеснок через чеснокодавку, натрите сыр на мелкой терке, порубите зелень, всыпьте соду, добавьте немного соли, вбейте яйцо, влейте кефир, всыпьте муку и все перемешайте.

Оставьте тесто на 5 минут, чтобы кабачки дали сок. Влейте в сковороду растительное масло, разогрейте его и выложите ложкой оладьи. Жарьте оладьи на небольшом огне до появления золотистой корочки.

Как приготовить оладьи из кабачков с сыром - фото этапов приготовления

Оладьи из кабачков в духовке

Ингредиенты:

1 средний кабачок;

1 луковица;

1 яйцо;

Хлебные крошки - 60 г;

Соль, перец, оливковое масло - по вкусу.

Оладьи из кабачков, рецепт в духовке

Натрите кабачок на крупной терке. Натертый кабачок отбросьте на металлическое сито и отожмите. Порежьте крупно лук и обжарьте до золотистого цвета. В отжатый кабачок положите лук, вбейте яйцо, влейте немного оливкового масла, всыпьте перец, соль, все перемешайте и добавьте хлебные крошки.

Потом снова перемешайте тесто на оладьи. Тесто на оладьи из кабачков в духовке должно получиться густым - как сметана.

Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецептыВозьмите круглую форму для выпекания или противень, застелите их пергаментом и выложите ложкой оладьи. На оладьях ложкой можно сделать линии, тогда после выпекания они будут выглядеть еще более аппетитными.

Разогрейте духовку до 180 градусов и готовьте оладьи на протяжении около 7 минут. Потом переверните их и готовьте еще около 6 минут.

Как приготовить оладьи из кабачков в духовке - фото этапов приготовления

Оладьи из кабачков без яиц

Ингредиенты:

3 средних молодых кабачка;

1 небольшая морковь;

3 зубчика чеснока;

3 столовые ложки пшеничной муки;

3 столовые ложки ржаной муки;

Зелень – по вкусу;

1 чайная ложка кари;

0,5 чайной ложки орегано;

0,5 чайной ложки базилика;

0,5 чайной ложки соли;

Перец - по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Рецепт, оладьи из кабачков без яиц

Натрите кабачки на крупной терке, всыпьте 0,5 чайной ложки соли, все тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Натрите морковь на крупной терке и порубите зелень.

Отожмите кабачки, чтобы ушла лишняя жидкость. Потом всыпьте в них морковь и зелень, всыпьте специи и все тщательно перемешайте. После этого всыпьте муку и замесите тесто на оладьи. Тесто на оладьи из кабачков без яиц должно быть достаточно крутым, чтобы оладьи можно было легко сформировать и приготовить.

Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецептыРазогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла. Смочите руки водой, сформируйте оладьи и аккуратно выложите на сковороду. Оладьи можно выложить на сковороду и ложкой. Обжарьте оладьи с обеих сторон до образования золотистой корочки.

Благодаря моркови такие оладьи получаются немного сладковатыми, их можно подавать с любым соусом, например, - смазать горчицей.

Как приготовить оладьи из кабачков без яиц - фото этапов приготовления