1 вересня – День знань 2019: розумні привітання та красиві листівки

31 августа 2019, 08:20

Привітання з 1 вересня – Днем знань – це добрі побажання не лише учителям, а й першокласникам, більш старшим дітям та батькам учнів.

1 вересня – День знань 2019 – привітання та листівки
1 вересня – День знань 2019: розумні привітання та красиві листівки / Соцсети

1 вересня – свято особливе. Це День знань, що у 2019 році випав на неділю.

Раніше Главред уже писав, коли проходить лінійка на 1 вересня 2019 і чи будуть цього дня заняття.

Ми також публікували наймодніші зачіски на 1 вересня 2019.

Цього разу пропонуємо вам розумні привітання та красиві картинки на 1 вересня – День знань.

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Привітання з 1 вересня в прозі

День знань — символ чистоти, доброти. Це початок навчального року! Це чудовий привід зібратися з думками і зануритися в бездонний океан науки. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно як для учнів, так і для педагогів. Нових відкриттів і вражень вам у новому навчальному році!

***

Вітаю з Днем Знань і хочу побажати ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди впевнено продовжувати свій шлях до цікавих пізнань. Бажаю захоплюючих подорожей по світу науки, лідерських здібностей, високих прагнень до успіхів і щоденні неймовірні відкриття.

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Привітання першокласникам від першої вчительки у прозі:

Вітаю з днем 1 Вересня і бажаю в цей день гарного настрою на весь навчальний рік, блискучих успіхів і легких завдань, цікавого дозвілля і цікавих пригод, бравих знань і особистих досягнень.

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Побажання вчителям на 1 вересня:

З 1 вересня! З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Зі святом Вас!

***

Привітання для батьків з 1 вересня:

Дорогі батьки! Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на незвіданий шлях. Не менш важливим він буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професійну стезю, чи випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, які будуть втілювати отримані знання в реальному житті. Яким буде їх вибір – залежить тільки від них. А вам бажаємо, щоб вам вистачило мудрості та сил допомогти їм на цьому шляху.

1 вересня: вірші

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Привітання з 1 вересня донечці-першокласниці:

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Побажання вчителям на 1 вересня:

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

Картинки 1 вересня – День знань:

  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети
  • Картинки 1 вересня – День знань Соцсети

Пісні на 1 вересня

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