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Уснул и проблемы притянул: почему нельзя спать в украшениях

12 февраля 2020, 06:41

Слепая любовь к украшениям порой настолько велика, что мы ложимся спать в них, и даже не думаем о том, как вредим себе.

Сон в украшениях чреват ужасными последствиями / Instagram

Дни бывают разными. То все складывается легко, все дела идут гладко, словно по маслу. А бывает так, что не успел открыть глаза – и уже все не так, как хотелось бы.

Собираемся на работу, выбегаем из дома, целый день кругом суматоха, разные люди, слова, энергии, мысли, взгляды приятелей и недругов и обычных прохожих.

В такие дни мы часто ищем возможность за что-то уцепиться, что могло бы нас защитить. Именно в такие дни мы чаще всего решаемся на покупку каких-то украшений, на которые возлагаем ответственную миссию – защитить нас от агрессивной среды.

Мы носим украшения и как напоминание о приятном человеке или событии в нашем жизни – цепочка, браслет, сережки и колечко, подаренные нам на День святого Валентина, день рождения или просто так – на первом, втором или десятом свидании.

Мы носим украшения для красоты. Блузка и платье, а также мы в целом выглядим более презентабельно, если на шее и в ушах очаровательные драгоценности.

А бывает так, что украшения – это уже привычка, стиль жизни, который исключает возможность выйти в свет без украшений. Срастаемся с цепочками и кольцами настолько тесно, что уже прожить в буквальном смысле без них не можем.

Слепая любовь к украшениям порой настолько велика, что мы ложимся спать в них, и даже не думаем о том, как вредим себе.

Биоэнергетики отмечают, что постоянное ношение украшений, и также сон в них пагубно влияют на жизнь человека, и вот почему.

Почему нельзя спать в украшениях

Виной всему металлы, которые накапливают в себе энергетику. И тут возникает огромная проблема. Как правило, мы носим украшения на тех частях тела, где находятся специальные точки, через которые проходят потоки энергии.

Так вот, если вы носите кулон с камнями для защиты от сглаза, то будьте уверенны – камень вбирает все ужасное и плохое. Когда вы такое украшение сняли, то через некоторое время оно обнулит всю плохую энергию, и очистится.  

А теперь представьте, что вы не сняли такое украшение, и легли в нем спать. Получается, что вся накопленная в украшении плохая энергетика ударяет вас – ведь ей некуда деваться. То есть вы ставите себя под удар!

Нужно ли снимать кольца на ночь

Вы должны раз и навсегда запомнить – в темное время суток обновляется энергетическая аура – аура человека, и аура вещей. Поэтому кольца важно снимать на ночь, иначе всякую гадость, которую они втянули за день, вбираете в себя вы. А потом, кстати, и получается – проснулся, нет сил, энергия на нуле, все раздражает и отталкивает.

Кроме того, если вы не замужем, то вы просто обязаны снимать из себя на ночь кольца и все украшения.  Иначе так и останетесь в холостяках и старых девах.

Нужно ли снимать браслет на ночь

Если вы легли спать в браслетах, то потом не удивляйтесь, откуда вы такая нерешительная, и почему не можете принять важное жизненное решение. Кроме того, нужно снимать браслеты хотя бы для того, чтобы не чувствовать упадок сил или снижение мотивации.

Нужно ли снимать цепочку на ночь

Если вам лень снять на ночь цепочку, то знайте – это возвращается вам постоянными палками в колесах и проблемами. Тем более, что доказано, что цепочки чаще всего рвутся во сне. Поэтому сон в цепочке не сулит ничего хорошего.

Что делать, если не сняла на ночь украшения

Если вы всю ночь валялись в украшениях, то утром все снимите и в этот день на себя не надевайте. Ваши украшения должны обнулить энергию.

Кроме того, снимать украшения нужно и с медицинской точки зрения. Дело в том, что, когда вы спите, украшения могут начать давить на кожу, шею, уши, пережать какие-то сосуды или нервы. Это вызывает онемение, болевые ощущения, а при аллергии на металл — даже раздражение кожи. Все это не способствует хорошему сну. А нарушение качества сна приводит к тому, что он будет неглубоким, поверхностным и прерывистым, и вы в итоге будете чувствовать себя разбитой и уставшей. 

Почему нельзя носить золото и серебро вместе

Если у вас есть и золотые украшения, и серебряные, то знайте - они обладают противоположными качествами. Поэтому крайне важно не комбинировать их, то есть надевая серебряное кольцо, серьги из золота лучше не надевать.  Иначе вас замучают перепады настроения, головокружения и нервные расстройства. Кстати, и сна не будет – а если будет, вы будете с утра разбиты.

Читайте такжеКакая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщиныНапомним, ранее сообщалось, чай – магический напиток. Его нужно допивать до дна, или выливать. Третьего не дано. Если спешите, и чай вряд ли будете пить – найдите пару секунд и вылейте его. Кружка должна быть пустой!

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