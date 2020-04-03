Каким должен быть стратегический запас для 3-месячного карантина – советы эксперта по выживанию

В закромах должны быть злаковые, овощи и фрукты / Фото pixabay.com

Карантин в Украине продлили до 24 апреля. Не исключено, что пандемия коронавируса внесет новые коррективы в жизнь украинцев, и им придется посидеть в четырех стенах еще дольше.

Американский эксперт по выживанию, автор сайта Backdoor Survival Саманта Биггерс рассказала о том, каким должен быть "стратегическом запас" на случай, если карантин затянется на три месяца.

"Это наихудший сценарий и, может быть, все будет не так плохо, но я предпочитаю быть готова к худшему и надеяться на лучшее", - сказала Биггерс РИА Новости.

Чем запасаться на карантине

Эксперт по выживанию советует прежде всего подумать о тех, продуктах, которые станут основными при приготовлении супов и гарниров. Это злаковые, мюсли, консервы, мука и рис.

Кроме того желательно закупиться овощами, фруктами и корнеплодами. По мнению Биггерс, на среднюю семью достаточно девяти килограммов картошки и по два килограмма моркови и лука.

"Если карантин затянется, проросший картофель можно будет посадить", - считает эксперт.

Не лишними во время карантина будут сушеные зелень и суповые наборы, а также чай, кофе, сладости или алкоголь. Также крайне важно укомплектовать аптечку лекарствами первой необходимости (препаратами от аллергии и простуды) и купить средства гигиены - от стирального и зубного порошка до туалетной бумаги.

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Напомним, ранее микробиолог и эксперт по пищевой безопасности Дональд Шаффнер объяснил, как правильно ходить по магазинам во время карантина, и рассказал, стоит ли мыть продукты с мылом и дезинфицировать упаковки продуктов.