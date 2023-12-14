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20 минут и духовка сияет: эксперты назвали лучшее средство от жира и нагара

Сергей Кущ
14 декабря 2023, 08:58
Откажитесь от химического чистящего средства для духовки и используйте безопасное и простое решение.
Как очистить духовку от жира и нагара
Как очистить духовку от жира и нагара / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Использование агрессивных химикатов при чистке духовки может потребовать ношения маски, перчаток и открытия окон в холодные зимние месяцы, но этого можно избежать.

Гораздо лучше использовать безопасное и простое решение, которое можно приготовить дома, говорит Джессика Самсон, работающая в службе уборки дома The Maids, пишет Express.

"Откажитесь от химического чистящего средства для духовки и используйте безопасное и простое решение, которое по-прежнему дает вам потрясающие результаты", — сказала Джессика.

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По словам эксперта, отличное домашнее чистящее средство для духовки представляет собой комбинацию пищевой соды и воды.

Пищевая сода является абразивной, тем самым разрыхляя запеченные частицы пищи, так что их можно просто стереть.

"Сделайте пасту и обильно нанесите ее на внутренние поверхности духовки и дайте ей 20 минут, чтобы расщепить пригоревшую пищу", — сказала Джессика.

Для дополнительного повышения очищающей способности вы можете добавить в смесь пищевой соды немного уксуса. Просто распылите уксус сверху, дайте ему пузыриться и застыть на 20 минут.

Затем вы можете легко стереть грязь неабразивной чистящей салфеткой, а затем влажной салфеткой из микрофибры.

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