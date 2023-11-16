Достаточно 1 таблетки: женщина показала волшебный способ чистки духовки

Чистка духового шкафа - одна из самых сложных задач на кухне. Когда приходится бороться с пригоревшей пищей, брызгами и пятнами, возвращение духовки в первоначальное состояние может быть утомительным и долгим.
Но одна женщина по имени Николь Мерфи стала популярной после того, как рассказала в ТикТок о своем гениальном способе глубокой очистки даже самой грязной духовки с помощью всего двух ключевых предметов.
34-летняя жительница Ирландии придумала чистить свою духовку с помощью таблеток для посудомоечных машин - и получила фантастические результаты.
Поместив одну таблетку в духовку, она также прорезала отверстие в губке, где таблетка растворялась при чистке.
"Это очень эффективное и недорогое средство по сравнению со специальными наборами для чистки духовок или профессиональной чисткой духовок", - пояснила Николь.
Она также добавила, что обязательно нужно снять стекло дверцы духовки и протереть его полотенцем/бумажным полотенцем и водой, чтобы удалить все химические вещества. В первый раз это займет около 30-45 минут, а в последующие разы - менее 30 минут.
В ролике видно, как Николь прорезала отверстие в губке, поместила внутрь таблетку для посудомоечной машины и вымыла духовку до блеска.
Смотрите видео о том, чем отмыть духовку до блеска:
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