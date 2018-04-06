Первая в Украине: одесситы сыграли необычную свадьбу. Видео

Украинцы впервые зарегистрировали брак на борту самолета на высоте 800 метров.

Как пишет "Думская", молодожены Мария Попович и Алексей Потравко из Одессы официальная церемония состоялась на борту арендованного самолета Ан-2. Вместе с молодоженами и сотрудником ЗАГСа свидетелями неординарной свадьбы стали родственники и друзья пары.

"Вначале я была шокирована предложением отправиться на аэродром, чтобы расписать молодоженов. Конечно, сейчас мы работаем в самых разных местах и заведениях, запросы бывают разные, до этого случая я могу припомнить лишь заключение брака в воздушном шаре, но брак в самолете — такого не было никогда", — рассказала регистратор ЗАГСа Анна Колесник.

Невеста Мария Попович уже семь лет работает пресс-секретарем международного аэропорта "Одесса". Она всегда хотела выйти замуж не так, как все.

"В октябре прошлого года у нас с Алексеем возникла почти безумная идея зарегистрироваться в небе. К сожалению, в обычном авиарейсе этого сделать невозможно, поэтому пришлось реализовать мечту таким вот способом. Через друзей мы нашли летчика, который, подумав, сразу сказал, что в принципе это возможно. И вот, переждав зиму, наша мечта сбылась", – пояснила Мария.

Напомним, в Британии подсчитали, во сколько обойдется свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Цифра оказалась вдвое больше, чем празднование принца Уильяма и Кейт Миддлтон.