Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

Константин Пономарев
24 марта 2026, 15:51
В 1966 году атомная бомба упала в испанской деревне Паломарес. Очевидцы раскрыли детали одной из самых опасных аварий холодной войны.
Американская атомная бомба упала в огород фермера / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео BBC, Reddit

В 1966 году небольшая испанская деревня Паломарес оказалась в центре одной из самых опасных аварий во времена холодной войны. Обычный день фермера Педро Аларкона превратился в кошмар, когда прямо в его томатное поле упала американская атомная бомба.

По словам мужчины, он шел домой вместе с внуками, когда мощный взрыв сбил их с ног. Дети плакали, вокруг падали камни и обломки, а в небе поднимался густой дым Об этой истории вспоминает Express.

"Меня парализовал страх. Я думал, что погиб", — вспоминал позже испанец.

Столкновение в небе и падение бомб

17 января 1966 года стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся с самолетом-заправщиком KC-135 во время дозаправки над Испанией. В результате катастрофы погибли несколько членов экипажа, а четыре ядерные бомбы были сброшены на землю.

Одна из них упала в русло реки и осталась целой, другую нашли позже. Однако две бомбы разрушились при ударе о землю, что привело к загрязнению местности радиоактивным плутонием.

Взрыв без ядерного апокалипсиса

Несмотря на масштаб происшествия, полноценного ядерного взрыва удалось избежать, ведь сработали защитные механизмы. Тем не менее, обычный взрыв был настолько мощным, что жители деревни подумали, что наступил конец света.

После аварии началась масштабная операция / Фото: USA NAVY

Очевидцы вспоминали, как дома окутал дым, а земля дрожала от ударной волны.

"Я думала, что наш дом горит", - рассказывала одна из местных жительниц.

Поиски и операция по очистке

После аварии началась масштабная операция по очистке территории. Военные выстроились в цепи по десятки человек, прочесывая территорию и отмечая зараженные участки с помощью счетчиков Гейгера.

В итоге около 1400 тонн радиоактивной почвы вывезли в США. Однако долгое время власти старались не придавать огласке масштаб катастрофы.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации в оккупированных регионах

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
