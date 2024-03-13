Apple представила новую функцию, призванную защитить ваш аккумулятор.

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Батарея прослужит дольше: 1 функция, которую нужно включить на айфоне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Простая настройка iPhone может заставить вашу батарею работать гораздо дольше. Она предназначена для значительного улучшения работы аккумулятора iPhone.

Дело в том, что все литий-ионные батареи - в том числе и те, что стоят в iPhone, - со временем деградируют. Они химически стареют по многим причинам: то, как вы заряжаете iPhone, и даже температура могут ускорить процесс деградации батареи, пишет TheSun.

В прошлом году Apple представила новую функцию, призванную защитить ваш аккумулятор и сохранить его "здоровым" дольше.

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Она называется "Ограничение 80 %" и предназначена для того, чтобы аккумулятор iPhone дольше оставался здоровым.

The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Когда аккумулятор полностью заряжен, он подвергается нагрузке, а это нехорошо. Если эта функция включена, ваш iPhone не будет заряжаться выше 80 % (за исключением особых случаев).

Найти ее можно в три касания, перейдя в Настройки > Аккумулятор > Здоровье и заряд батареи.Apple объясняет: "Если вы выберете 80% Limit, ваш iPhone будет заряжаться примерно до 80%, а затем прекратит зарядку.

Если уровень заряда батареи снизится до 75 процентов, зарядка возобновится, пока уровень заряда не достигнет 80 процентов. При включенном ограничении 80 % ваш iPhone будет иногда заряжаться до 100 %, чтобы поддерживать точную оценку состояния заряда батареи".

Но есть одна загвоздка: Эта настройка доступна только на iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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