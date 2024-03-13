Батарея прослужит дольше: 1 функция, которую нужно включить на айфоне

Простая настройка iPhone может заставить вашу батарею работать гораздо дольше. Она предназначена для значительного улучшения работы аккумулятора iPhone.
Дело в том, что все литий-ионные батареи - в том числе и те, что стоят в iPhone, - со временем деградируют. Они химически стареют по многим причинам: то, как вы заряжаете iPhone, и даже температура могут ускорить процесс деградации батареи, пишет TheSun.
В прошлом году Apple представила новую функцию, призванную защитить ваш аккумулятор и сохранить его "здоровым" дольше.
Она называется "Ограничение 80 %" и предназначена для того, чтобы аккумулятор iPhone дольше оставался здоровым.
The Sun
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Когда аккумулятор полностью заряжен, он подвергается нагрузке, а это нехорошо. Если эта функция включена, ваш iPhone не будет заряжаться выше 80 % (за исключением особых случаев).
Найти ее можно в три касания, перейдя в Настройки > Аккумулятор > Здоровье и заряд батареи.Apple объясняет: "Если вы выберете 80% Limit, ваш iPhone будет заряжаться примерно до 80%, а затем прекратит зарядку.
Если уровень заряда батареи снизится до 75 процентов, зарядка возобновится, пока уровень заряда не достигнет 80 процентов. При включенном ограничении 80 % ваш iPhone будет иногда заряжаться до 100 %, чтобы поддерживать точную оценку состояния заряда батареи".
Но есть одна загвоздка: Эта настройка доступна только на iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
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