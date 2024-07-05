Без водяной бани: что будет, если не стерилизовать банки - ответ неочевиден

Стерилизация банок является важным этапом в процессе консервирования, поскольку она помогает уничтожить микроорганизмы, которые могут испортить продукты или вызвать болезни. Существует несколько методов стерилизации банок, которые можно легко выполнить дома. О том, как подготовить банки без стерилизации и что будет, если не стерилизовать банки рассказала в своём видео на YouTube хозяйка Тереза Дом.
Что будет, если не стерилизовать банки
Если не стерилизовать банки перед консервированием, это может привести к ряду проблем. Основная опасность заключается в том, что микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и плесень, могут остаться на поверхности банок и содержимого.
Это может привести к порче продуктов, даже если они были свежими и качественными.
Нестерилизованные банки могут также создать благоприятную среду для размножения вредных микроорганизмов, которые могут вызвать серьезные пищевые отравления.
Смотрите видео о том, что будет, если не стерилизовать банки:
Как подготовить банки без стерилизации
Тереза Дом отмечает, что существует несколько способов подготовки банок для закруток без стерилизации теплом:
- консервирование под давлением;
- мытьё банок в посудомоечной машине или вручную - стоит убедиться, что на банках не осталось мыльных остатков, мыльной плёнки, ведь мыло может изменить вкус продуктов, которые вы консервируете.
Что известно о Терезе Дом
Тереза Дом - YouTube блогер, которая делится простыми советами по быту, продуктам, консервированию, шитью, вязанию и садоводству.
Как стерилизовать банки в духовке
Известный британский шеф-повар Джейми Оливер в своем видео на YouTube поделился интересными способами стерилизации банок. Первым способом он озвучил стерилизацию банок в духовке.
"У меня тут есть алюминиевый лоток, это может быть любой старый металлический лоток, если он помещается в духовку, то все в порядке. Я беру банки, ставлю их на поддон, не касаясь друг друга, а затем ставлю этот поддон в разогретую до 180 градусов духовку. Итак, противень отправляется в духовку", - сказал он.
Для стерилизации банок в духовке нужно продержать их внутри при 180 градусах в течение 10 минут.
Как стерилизовать крышки
Он советует поставить крышки в кастрюлю с кипящей водой примерно на такое же время.
"Больше ничего, кроме воды. Через 10 минут, я кладу туда чистое полотенце для посуды и щипцами вынимаю из воды стерилизованные крышки. Я кладу их вверх дном на чистое полотенце", - резюмировал известный повар Джейми Оливер.
Что известно о Джейми Оливера
Джеймс Тревор "Джейми" Оливер - известный английский шеф-повар, ресторатор, автор популярных в мире книг и телепрограмм на темы кулинарии, предприниматель и общественный деятель, популяризатор здорового питания и активный борец за пищевое образование, сообщает Википедия.
Почему важно стерилизовать банки
Повар добавляет, что очень важно почистить банки для консервации и сделать их максимально стерильными перед тем, как наполнять их чем-то.
"Это нужно, чтобы убедиться, что там нет никаких организмов, никаких неприятных бактерий, которые могут вызвать болезнь у людей, когда они съедят то, что вы положите внутрь", - отметил он.
Смотрите видео о том, почему важно стерилизовать банки:
Вам также может быть интересно:
- Какой расход топлива у генератора: электричество будет во время долгих отключений
- Как ловить щуку летом: охота на настоящий трофей
- Жителям села в Британии запрещено жить в своих домах - в чем причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред