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Без водяной бани: что будет, если не стерилизовать банки - ответ неочевиден

Юрий Берендий
5 июля 2024, 23:03
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Стерилизация является ключевой в процессе консервирования, обеспечивая длительное хранение продуктов. Главред выяснил, что будет, если не стерилизовать банки.
Без водяной бани: что будет, если не стерилизовать банки - ответ неочевиден
Что будет, если не стерилизовать банки - как быстро стерилизовать банки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Стерилизация банок является важным этапом в процессе консервирования, поскольку она помогает уничтожить микроорганизмы, которые могут испортить продукты или вызвать болезни. Существует несколько методов стерилизации банок, которые можно легко выполнить дома. О том, как подготовить банки без стерилизации и что будет, если не стерилизовать банки рассказала в своём видео на YouTube хозяйка Тереза Дом.

Что будет, если не стерилизовать банки

Если не стерилизовать банки перед консервированием, это может привести к ряду проблем. Основная опасность заключается в том, что микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и плесень, могут остаться на поверхности банок и содержимого.

Это может привести к порче продуктов, даже если они были свежими и качественными.

Нестерилизованные банки могут также создать благоприятную среду для размножения вредных микроорганизмов, которые могут вызвать серьезные пищевые отравления.

Смотрите видео о том, что будет, если не стерилизовать банки:

Как подготовить банки без стерилизации

Тереза Дом отмечает, что существует несколько способов подготовки банок для закруток без стерилизации теплом:

  • консервирование под давлением;
  • мытьё банок в посудомоечной машине или вручную - стоит убедиться, что на банках не осталось мыльных остатков, мыльной плёнки, ведь мыло может изменить вкус продуктов, которые вы консервируете.

Что известно о Терезе Дом

Тереза Дом - YouTube блогер, которая делится простыми советами по быту, продуктам, консервированию, шитью, вязанию и садоводству.

Как стерилизовать банки в духовке

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер в своем видео на YouTube поделился интересными способами стерилизации банок. Первым способом он озвучил стерилизацию банок в духовке.

"У меня тут есть алюминиевый лоток, это может быть любой старый металлический лоток, если он помещается в духовку, то все в порядке. Я беру банки, ставлю их на поддон, не касаясь друг друга, а затем ставлю этот поддон в разогретую до 180 градусов духовку. Итак, противень отправляется в духовку", - сказал он.

Для стерилизации банок в духовке нужно продержать их внутри при 180 градусах в течение 10 минут.

Как стерилизовать крышки

Он советует поставить крышки в кастрюлю с кипящей водой примерно на такое же время.

"Больше ничего, кроме воды. Через 10 минут, я кладу туда чистое полотенце для посуды и щипцами вынимаю из воды стерилизованные крышки. Я кладу их вверх дном на чистое полотенце", - резюмировал известный повар Джейми Оливер.

Что известно о Джейми Оливера

Джеймс Тревор "Джейми" Оливер - известный английский шеф-повар, ресторатор, автор популярных в мире книг и телепрограмм на темы кулинарии, предприниматель и общественный деятель, популяризатор здорового питания и активный борец за пищевое образование, сообщает Википедия.

Почему важно стерилизовать банки

Повар добавляет, что очень важно почистить банки для консервации и сделать их максимально стерильными перед тем, как наполнять их чем-то.

"Это нужно, чтобы убедиться, что там нет никаких организмов, никаких неприятных бактерий, которые могут вызвать болезнь у людей, когда они съедят то, что вы положите внутрь", - отметил он.

Смотрите видео о том, почему важно стерилизовать банки:

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