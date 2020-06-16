Болит спина: топ опасных причин

Боли в спине могут поражать людей любого возраста по разным причинам / Фото sunny7.ua

Боль в спине является распространенной причиной обращения за медицинской помощью. Она может возникать как в результате травмы, так и в следствие нагрузок и заболеваний, а также из-за отсутствия физических упражнений. Боли в спине могут поражать людей любого возраста по разным причинам. Когда люди становятся старше, вероятность развития боли в пояснице увеличивается из-за таких факторов, как предыдущие профессии и дегенеративные заболевания позвоночника.

Боль в пояснице может быть связана с костным поясничным отделом позвоночника, дисками между позвонками, связками вокруг позвоночника, спинным мозгом и нервами, мышцами поясницы, внутренними органами брюшной полости и таза и даже кожей вокруг поясничного отдела.

Боль в верхней части спины может быть вызвана расстройствами аорты, опухолями грудной клетки и воспалением позвоночника.

Спина человека состоит из сложной структуры мышц, связок, сухожилий, дисков и костей, которые работают вместе, чтобы поддерживать тело и позволять нам двигаться.

Сегменты позвоночника снабжены подушечками, похожими на хрящи, которые называются дисками. Проблемы с любым из этих компонентов могут привести к боли в спине. В некоторых случаях боли в спине ее причина остается неясной. Повреждение может быть вызвано, в частности, деформацией, общим состоянием здоровья и плохой осанкой. Кроме того, боль в спине обычно возникает от напряжения, перенапряжения или травмы.

Что нужно знать о боли в спине

Напряженные мышцы или связки;

Мышечный спазм;

Мышечное напряжение;

Поврежденные диски;

Травмы, переломы или падения;

Поднятие тяжестей неправильно;

Поднятие слишком тяжелых предметов;

Резкие и неловкие движения;

Структурные проблемы;

Разорванные диски: каждый позвонок смягчается дисками. Если диск разорвется, будет больше давления на нерв, что приведет к боли в спине.

Выпуклые диски: во многом так же, как разрывные диски, выпуклый диск может привести к большей нагрузке на нерв.

Ишиас: острая и стреляющая боль проникает через ягодицу и вниз по задней части ноги, вызванную выпячиванием или грыжей межпозвоночного диска по нерву.

Артрит: остеоартроз может вызвать проблемы с суставами в бедрах, нижней части спины и других местах.

В некоторых случаях пространство вокруг спинного мозга сужается. Это называется стеноз позвоночника.

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Аномальная кривизна позвоночника: если позвоночник изгибается необычным образом, могут возникнуть боль в спине. Примером является сколиоз, при котором позвоночник изгибается в сторону.

Остеопороз: кости, в том числе позвонки позвоночника, становятся ломкими и пористыми, что повышает вероятность компрессионных переломов.

Проблемы с почками: камни в почках или почечная инфекция могут вызвать боль в спине.

Боль в спине также может быть результатом некоторых повседневных действий или плохой осанки.

Некоторые медицинские условия могут привести к боли в спине.

Синдром конского хвоста: конский хвост - это пучок корешков спинного мозга, которые выходят из нижнего конца спинного мозга. Симптомы включают тупую боль в нижней части спины и верхней части ягодиц, а также онемение в ягодицах, гениталиях и бедрах. Иногда возникают нарушения функции кишечника и мочевого пузыря.

Рак позвоночника: опухоль на позвоночнике может давить на нерв, что приводит к боли в спине.

Инфекция позвоночника: лихорадка или рана, теплая область на спине могут быть вызваны инфекцией позвоночника.

Другие инфекции: воспалительные заболевания органов малого таза, мочевого пузыря или почек также могут привести к болям в спине.

Нарушения сна. Люди с нарушениями сна чаще испытывают боль в спине, чем другие.

Опоясывающий лишай: Инфекция, которая может повлиять на нервы, может также привести к боли в спине. Это зависит от того, какие нервы поражены.

Некоторые медицинские условия могут привести к боли в спине

Следующие факторы связаны с повышенным риском развития боли в пояснице:

Профессиональная деятельность;

Беременность;

Малоподвижный образ жизни и плохая физическая подготовка;

Пожилой возраст;

Ожирение и лишний вес;

Курение;

Тяжелые физические упражнения или работа, особенно если они выполнены неправильно;

Генетические факторы;

Медицинские условия, такие как артрит и рак;

Боль в пояснице также чаще встречается у женщин, чем у мужчин, возможно из-за гормональных факторов.

Стресс, беспокойство и расстройства настроения также связаны с болями в спине.

Вам следует обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете онемение или покалывание, или если у вас болит спина:

И она не проходит после отдыха и смены положения;

После травмы или падения;

С онемением в ногах;

Со слабостью;

С лихорадкой;

С необъяснимой потерей веса.

Рентген, МРТ или КТ могут дать информацию о состоянии мягких тканей спины.

Рентген может показать состояние костей и обнаружить признаки артрита или переломов костей, но они не могут выявить повреждения в мышцах, спинном мозге, нервах или дисках.

МРТ или КТ может выявить грыжи межпозвоночных дисков или проблемы с тканями, сухожилиями, нервами, связками, кровеносными сосудами, мышцами и костями.

Сканирование костей может обнаружить опухоли костей или компрессионные переломы, вызванные остеопорозом. Радиоактивное вещество или индикатор вводят в вену. Трассировка накапливается в костях и помогает врачу обнаружить проблемы с костями с помощью специальной камеры.

Электромиография или ЭМГ измеряет электрические импульсы, создаваемые нервами в ответ на мышцы. Это может подтвердить сдавление нерва, которое может возникнуть при грыже диска или стенозе позвоночника.

Врач также может назначить анализ крови, если есть подозрение на инфекцию.

Хроническая или острая боль?

Боли в спине подразделяются на два типа: хроническая или острая. Острая боль начинается внезапно и продолжается до 6 недель. Хроническая или длительная боль развивается в течение более длительного периода, длится более 3 месяцев и вызывает постоянные проблемы.

Если у человека бывают как эпизодические приступы острой боли, так и довольно продолжительные легкие боли в спине, врачу может быть трудно определить, имеет ли пациент острую или хроническую боль в спине.