Развить гибкость и поправить осанку: эксперт показала топ-3 упражнений

Екатерина Медушкина - Инстаграм

Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая раньше показала упражнения для женщин после 40 лет, продемонстрировала тренировку, которая подойдет всем независимо от возраста. Она поможет развить гибкость, улучшить качество мышц и поправить осанку.

Кроме того, эти три упражнения - настоящая палочка-выручалочка для тех, кто пока не может приступить к интенсивным нагрузкам.

Медушкина написала в Instagram, что при выполнении этой тренировки важно сохранять медленный темп и не делать резких движений. Дыхание должно быть ровным и глубоким.

Топ-3 упражнений для подтянутого тела

Упражнение 1

Ноги нужно поставить на ширине тазобедренных суставов, спина должна быть прямая, живот втянут, плечи расправлены и опущены.

Одну ногу отвести назад, руки поднять над головой и тянуться пальцами вверх. Спина должна быть напряжена. Руки опустить и вывести ногу, согнутую в колене, вперед, одновременно с этим поднять руки и вытянуть их перед собой. Затем опустить руки и поставить ногу.

Упражнение выполняется в 3 подхода по 8 повторений

instagram.com/katya_medushkina

instagram.com/katya_medushkina

Упражнение 2

Лечь на живот, развести ноги на ширину чуть больше коврика, поднять руки и развести в стороны под углом 45 градусов.

Шея - в нейтральном положении, взгляд направлен в коврик.

Одновременно поднять руки и ноги вверх, задержаться ся в этом положении на пару секунд и опустить вниз. Выполнить 12 повторений упражнения.

instagram.com/katya_medushkina

Катя Медушкина отметила, что это упражнение стоит взять на вооружение тем, у кого есть боли в шее. Дело в том, что, укрепляя шейные мышцы, мы снимаем часть нагрузки с позвоночника. А работа с ягодичными мышцами, в свою очередь, облегчает жизнь поясничному отделу, препятствуя возникновению гиперлордоза.

Упражнение 3

Ноги поставить в третью позицию (правая стопа перед левой, пятка упирается в ложбинку на левой стопе). Руки поднять вверх, локти скруглить. Грудь раскрыть, плечи отвести назад и опустить.

Сделать мах ногой в сторону, затем сесть в плие и вернуться в исходное положение.

Выполнить 10 повторений для каждой ноги.

instagram.com/katya_medushkina

instagram.com/katya_medushkina

Во время выполнения упражнения прорабатываются мышцы кора, ягодичные, внешняя и внутренняя стороны бедер, а статика в руках позволяет улучшить качество верхнего плечевого пояса, отметила Катя Медушкина.

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Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения и рассказала, как похудеть при большом весе.