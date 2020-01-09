Как быстро подтянуть живот: диетолог показала топ-3 самых эффективных упражнений

Екатерина Медушкина показала лучшие упражнения на пресс / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики".

Как убрать живот: упражнение на пресс №1

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на корточки, колени должны быть слегка разведены - расстояние между ними должно быть таким, чтобы было удобно выводить ногу в сторону, оставаясь в приседе.

Ладонями упритесь в коврик перед собой. Из этого положения ногу нужно вытянуть вдоль пола в противоположную сторону, а затем в прыжке поменять ногу.

Упражнение на пресс выполняется в 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону).

Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

Как быстро подтянуть живот: упражнение на пресс №2

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на коврик, колени согнуты, стопы стоят на полу. Ладони под затылком, локти максимально разведены в стороны.

Ногу, согнутую в колене, поднять и одновременно потянуть к ней противоположный локоть.

Упражнение на пресс выполняется в 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону).

Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

Как подтянуть живот: упражнение на пресс №3

Становимся в боковую планку с опорой на ладонь. Ноги стоят друг за другом, верхняя - впереди. Свободную руку поднимаем над собой, пальцы смотрят в потолок. Из этого положения выполняются скручивания, опуская вниз таз и уводя свободную руку вниз за бедро.

Упражнение на пресс выполняется 3 подхода по 6 повторений (на каждую сторону).

Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

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Напомним, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала показала супер жиросжигающие упражнения.