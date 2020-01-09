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Как быстро подтянуть живот: диетолог показала топ-3 самых эффективных упражнений

9 января 2020, 03:55

Упражнения на пресс можно делать дома и получить отличный результат.

Екатерина Медушкина
Екатерина Медушкина показала лучшие упражнения на пресс / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики".

Как убрать живот: упражнение на пресс №1

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на корточки, колени должны быть слегка разведены - расстояние между ними должно быть таким, чтобы было удобно выводить ногу в сторону, оставаясь в приседе.

Ладонями упритесь в коврик перед собой. Из этого положения ногу нужно вытянуть вдоль пола в противоположную сторону, а затем в прыжке поменять ногу.

Упражнение на пресс выполняется в 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону).

Упражнения на пресс
Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

Как быстро подтянуть живот: упражнение на пресс №2

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на коврик, колени согнуты, стопы стоят на полу. Ладони под затылком, локти максимально разведены в стороны.

Ногу, согнутую в колене, поднять  и одновременно потянуть  к ней противоположный локоть.

Упражнение на пресс выполняется в 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону).

Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

Как подтянуть живот: упражнение на пресс №3

Становимся в боковую планку с опорой на ладонь. Ноги стоят друг за другом, верхняя - впереди. Свободную руку поднимаем над собой, пальцы смотрят в потолок. Из этого положения выполняются скручивания, опуская вниз таз и уводя свободную руку вниз за бедро.

Упражнение на пресс выполняется 3 подхода по 6 повторений (на каждую сторону).

Упражнение на пресс для девушек
Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina
Упражнение на пресс для девушек
Упражнение на пресс для девушек / instagram.com/katya_medushkina

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Напомним, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала показала супер жиросжигающие упражнения

ТОП-3 ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПРЕСС. ⠀ Что-то мне подсказывает, что горячая тренировка для живота сегодня лишней не будет.? ⠀ Ставьте ❤️, доставайте коврики, включайте Jingle Bells и поехали? ⠀ ?Упражнение 1 ⠀ Садимся на корточки, так, чтобы колени были слегка разведены, расстояние между ними должно быть такое, чтобы вам удобно было выводить ногу в сторону, оставаясь в приседе. Упираемся ладонями в коврик перед собой. Из этого положения вытягиваем ногу вдоль пола в разноименную сторону, затем в прыжке меняем ногу. ⠀ 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону) ⠀ ?Упражнение 2 ⠀ Ложимся на спину на коврик, колени согнуты, стопы стоят на полу. Ладони под затылком, локти максимально разведены в стороны. Поднимаем ногу, согнутую в колене, и одновременно тянем к ней противоположный локоть. ⠀ 3 подхода по 10 повторений ( на каждую сторону) ⠀ ?Упражнение 3 ⠀ Становимся в боковую планку с опорой на ладонь. Ноги стоят друг за другом, верхняя впереди. Свободную руку поднимаем над собой, пальцы смотрят в потолок. Из этого положения выполняем скручивания, опуская вниз таз и уводя свободную руку вниз за бедро ⠀ 3 подхода по 6 повторений (на каждую сторону) ⠀ Ну как, все живы? Сохраняйте тренировку в закладки, чтобы в нужный момент было легче найти. ⠀ ‼️А я хочу напомнить, что сегодня стартовал проект "Стройная мама", и ты еще можешь стать его участницей. ⠀ Если твоя задача как можно скорее вернуться в форму после родов, то скорее пиши мне в директ или в вотсап? +7 (965) 458 29 05. Группа уже набрана, но я готова взять еще несколько человек. ⠀ А в комментариях напишите, какую тренировку хотите, чтобы я провела в следующий раз? Какую часть тела подкачаем?) ⠀ #КатяМедушкина_упражнения

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

живот фитнес пресс новости Украины Екатерина Медушкина
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