Дряблый живот: диетолог назвала причины и способы борьбы

При похудении кожа теряет упругость, гладкость и привычный вид / Snianna

Худеющие часто сталкиваются с такой проблемой: лишние килограммы уходят, объёмы уменьшаются, но вместо вместо тонкой талии – обвисший, дряблый живот. Диетолог Екатерина Медушкина раскрыла секреты похудения и посоветовала, как добиться упругого и плоского живота.

"При похудении кожа теряет упругость, гладкость и привычный вид. На животе и других частях тела появляются обвисание, дряблость, морщины, растяжки. Не самый приятный набор. Давайте разбираться, какие у этого явления могут быть причины", - написала диетолог в Instagram.

Дряблый живот причина №1 - слишком быстрое похудение

Кожа просто не успевает сократиться, когда объемы тела стремительно уменьшаются. Такое бывает, когда вы садитесь на экспресс-диеты или попросту голодаете.

Дряблый живот причина №2 - несбалансированное питание

Недостаток необходимых элементов в пище - это нехватка "кирпичиков" для строительства новых клеток. Из-за этого кожа не успевает вовремя обновляться. Плюс не образовывается достаточное количество коллагена и эластина. Это белки соединительных тканей нашего организма, которые, в том числе, делают кожу прочной и упругой и позволяют ей нормально сокращаться.

Дряблый живот причина №3 - нехватка воды

Обезвоженность замедляет обменные процессы в клетках кожи. Кожа становится сухой, морщинистой, подвержена преждевременному старению. Кроме того, неправильный режим питья способствует образованию отеков.

Дряблый живот причина №4 - недостаток внешнего питания увлажнения для кожи

Кожа должна получать питательные вещества и увлажнение не только изнутри, но и снаружи. Но и одними только кремами дряблую кожу убрать невозможно.

Дряблый живот причина №5 - отсутствие физической активности

Недостаток движения - это не только дряблость мышц, которая отражается и на внешнем виде кожи, это еще и плохой лимфоток. Застой лимфы означает, что токсины из клеток выводятся плохо, питательные вещества и вода к ним тоже практически не поступают.

Напомним, ранее эксперт рассказала, что не поможет убрать обвисший живот. В свою очередь, нутрициолог Лора Филиппова сообщила, что для формирования плоского живота нужно не только качать пресс, но и делать упражнение для подтяжки внутренней стенки живота - вакуум - и отказаться от избыточного количества углеводов в рационе.