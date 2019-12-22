Как быстро похудеть: эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

Диетолог Екатерина Медушкина / Фото instagram

Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут похудеть и сжечь ненавистные лишние килограммы. Для того, чтобы выполнять жиросжигающие упражнения в домашних условиях, понадобится специальный эспандер для фитнеса, коврик, гантели и стул.

Тренировка для похудения дома: упражнение №1

Для выполнения этого упражнения эспандер для фитнеса нужно протянуть под ними так, чтобы два свободных конца были одной длины, а ваши ноги были как бы связаны резинкой. Прикрепить ручки и опуститься в планку на локти, держа рукоятки эспандера в руках. Резинка должна натянуться. Из этого положения нужно "ударять" рукой вперед и возвращаться в исходное положение. Таз старайтесь держать ровно. Выдох делается на вытягивании руки. Упражнение выполняется в 3 подхода по 12-15 раз.

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Тренировка для похудения дома: упражнение №2

Манжеты эспандера закрепляются на щиколотках, одним концом резинка прикрепляется к ноге, второй конец нужно обмотать на 4 оборота вокруг второй ноги и закрепить карабин на резинке. В руки берутся гантели. Ноги - на расстоянии 10-12 см друг от друга. Колени прямые, спина прямая, живот втянут, шея - продолжение позвоночника.

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Делается мертвая тяга – корпус наклоняется вперед, копчик оттянут назад. Корпус нужно поднять и сделать комбинацию:

ногу завести внутрь, отвести в сторону, сделать присед, потом вытолкнуть тело вверх и перенести вес на нерабочую ногу;

свободной ногой сделать три маха в сторону;

вернуться в исходное положение.

По возможности "рабочая" нога не должна касаться земли.

Упражнение выполняется в 3 подхода по 10 раз на каждую ногу.

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Тренировка для похудения дома: упражнение №3

Позади себя поставить стул, стопы - на резинку, к ней прикреплены ручки эспандера. Сделать присед на стул, вытянутые руки держать перед собой. Потом встать со стула и руки выпрямить вверх.

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Упражнение выполняется в 3 подхода по 20 повторений.

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Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина раскрыла секреты похудения и посоветовала, как добиться упругого и плоского живота.

В свою очередь, диетолог Ольга Усенко объяснила, с чего начать похудение, чтобы оно было быстрым и действенным.