Как быстро похудеть: эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

Чтобы выполнять жиросжигающие упражнения в домашних условиях понадобится специальный эспандер для фитнеса, коврик, гантели и стул.
Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут похудеть и сжечь ненавистные лишние килограммы. Для того, чтобы выполнять жиросжигающие упражнения в домашних условиях, понадобится специальный эспандер для фитнеса, коврик, гантели и стул.
Тренировка для похудения дома: упражнение №1
Для выполнения этого упражнения эспандер для фитнеса нужно протянуть под ними так, чтобы два свободных конца были одной длины, а ваши ноги были как бы связаны резинкой. Прикрепить ручки и опуститься в планку на локти, держа рукоятки эспандера в руках. Резинка должна натянуться. Из этого положения нужно "ударять" рукой вперед и возвращаться в исходное положение. Таз старайтесь держать ровно. Выдох делается на вытягивании руки. Упражнение выполняется в 3 подхода по 12-15 раз.
Тренировка для похудения дома: упражнение №2
Манжеты эспандера закрепляются на щиколотках, одним концом резинка прикрепляется к ноге, второй конец нужно обмотать на 4 оборота вокруг второй ноги и закрепить карабин на резинке. В руки берутся гантели. Ноги - на расстоянии 10-12 см друг от друга. Колени прямые, спина прямая, живот втянут, шея - продолжение позвоночника.
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Делается мертвая тяга – корпус наклоняется вперед, копчик оттянут назад. Корпус нужно поднять и сделать комбинацию:
- ногу завести внутрь, отвести в сторону, сделать присед, потом вытолкнуть тело вверх и перенести вес на нерабочую ногу;
- свободной ногой сделать три маха в сторону;
- вернуться в исходное положение.
По возможности "рабочая" нога не должна касаться земли.
Упражнение выполняется в 3 подхода по 10 раз на каждую ногу.
Тренировка для похудения дома: упражнение №3
Позади себя поставить стул, стопы - на резинку, к ней прикреплены ручки эспандера. Сделать присед на стул, вытянутые руки держать перед собой. Потом встать со стула и руки выпрямить вверх.
Упражнение выполняется в 3 подхода по 20 повторений.
?ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ЖИРОСЖИГАНИЯ? ⠀ Берем резиночки @medushkinafit , коврик и стул. ⠀ Не забываем про ❤ Поехали! ⠀ ?Упражнение 1 ⠀ Закрепляем манжеты на ногах и протягиваем резинку под ними так, чтобы два свободных конца были одной длины, ваши ноги как бы связаны резинкой. Прикрепляем ручки. ⠀ Опускаемся в планку на локти, рукоятки в руках, резинка натянулась. Из этого положения ударяем рукой вперед и возвращаем в исходное положение. Стараемся держать таз ровно. ⠀ 3 подхода по 12-15 раз. ⠀ ?Упражнение 2 ⠀ Крепим манжеты на щиколотки, одним концом цепляем резинку к ноге, второй конец обматываем на 4 оборота вокруг второй ноги и закрепляем карабин на резинке. В руки берем гантели, если есть. ⠀ Ставим ноги на расстоянии 10-12 см друг от друга. Колени прямые, спина прямая, живот втянут, шея - продолжение позвоночника. ⠀ Делаем мертвую тягу - наклоняем корпус вперед, копчик оттянут назад. ⠀ Поднимаем корпус и делаем комбинацию: ⠀ 1️⃣ Заводим ногу внутрь 2️⃣ Отводим в сторону 3️⃣ Делаем присед (носки чуть разведены) 4️⃣ Выталкиваемся вверх и переносим вес на нерабочую ногу 5️⃣ Свободной ногой делаем три маха в сторону 6️⃣ Возвращаемся в исходное положение 7️⃣ Повторяем то же самое на другую ногу ⠀ 3 подхода по 10 раз на каждую ногу. ⠀ ?Упражнение 3 ⠀ Ставим позади себя стул. Стопы на резинку, к ней прикреплены ручки эспандера. Делаем присед на стул, вытянутые руки держим перед собой. Потом встаем со стула и руки выпрямляем наверх. Снова садимся - руки перед собой. ⠀ 3 подхода по 20 повторений. ⠀ ?Если хотите еще больше упражнений с резиками, у меня есть ПОДАРОК! Вы можете бесплатно получить целых ТРИ комплекса тренировок. ⠀ Условия: ⠀ ✅Успейте приобрести до Нового года набор эспандеров #MEDUSHKINAFIT ✅Опробуйте их в деле и поделитесь эмоциями и впечатлениями в посте или сториз у себя на страничке. Жду ваших фото с тренировок!) ✅Не забудьте отметить меня - @medushkinafit ✅И поставьте тег #MEDUSHKINAFIT ⠀ Купить эспандеры можно, написав мне в директ или по ссылке в аккаунте моего фитнес оборудования @medushkinafit ⠀ А теперь рассказывайте - как тренировочка? Кто будет делать?) Делитесь своими ощущениями) ⠀ #катямедушкина_упражнения
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