Работают для всех: диетолог назвала правила быстрого похудения

Для похудения диетолог рекомендует ходить не меньше 10 тыс. шагов ежедневно / "Хроника.инфо"

Диетолог Ольга Усенко объяснила, с чего начать похудение, чтобы оно было быстрым и действенным. Об этом она написала в Instagram.

По словам Усенко, у нее есть немалый опыт общения с людьми, которые худеют, и это позволяет понять, как быстрее добиться результата. Диетолог составила примерное меню, которое поможет похудеть быстро.

Завтракать нужно в течение часа после пробуждения. Для активного похудения утром рекомендуется есть лишь белковые продукты. Например: 2 яйца + сыр + овощи или творог 150 грамм 5% жирности + 150 грамм фруктов/ягод + чайная ложка мёда или творог 150 грамм 5% жирности + овощи и зелень.

Ужинать нужно не позднее 18:00 - для того, чтобы сделать больший разрыв между последним и первым приемом пищи и этим дать толчок к похудению.

Кроме того, диетолог рекомендует ходить не меньше 10 тыс. шагов ежедневно, убрать из рациона белую муку во всех проявлениях и пальмовое/рапсовое масло. А вот овощи необходимо есть для правильного пищеварения – даже через не могу и не хочу.

"Самое сложное в похудении - начать. Потом быстро привыкаешь и всё происходит само", - резюмировала Усенко.

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Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина рассказала, сколько времени на самом деле займет похудение. Кроме того, она развенчала миф о том, что на диете лучше употреблять соевый соус вместо соли.