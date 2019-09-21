Диетолог рассказала, сколько времени займет похудение

Быстрое похудение может быть опасным / Фото Instagram

Быстрое похудение – заманчивый способ сбросить лишние килограммы. Однако, он может привести к ряду негативных последствий. В связи с этим диетолог Екатерина Медушкина рассказала, сколько времени на самом деле займет похудение.

Чтобы похудеть, сохранить результат и не заработать многочисленных проблем, нужно придерживаться правильной скорости снижения веса, написала Медушкина в Instagram. И эта скорость составляет 400-700 грамм в неделю, а вовсе не три килограмма, как нам хотелось бы.

В первую неделю-две на здоровом рационе потеря килограммов и сантиметров может быть довольно заметной. Потому что ткани отпускают лишнюю воду, уходят застои жидкости. Кишечник очищается благодаря появлению в рационе клетчатки. Поэтому можно потерять 2-4 кг за неделю (в зависимости от изначального веса). Но потом наш организм переходит в режим нормального жиросжигания, отмечает диетолог.

"И когда уходит 200-300 г в неделю - это уже чистый жир!", - утверждает она.

Читайте такжеКак похудеть без диет: найден простой способЧтобы похудеть на значительное количество килограммов, нужно время. Как пример Медушкина привела спортсменов: они не "сушатся" за месяц - этот процесс занимает около полугода.

Также Медушкина назвала проблемы, к которым может привести быстрое похудение: гормональные сбои, проблемы с ЖКТ, плохое качество кожи (шелушения, бледность), растяжки, вылезающие волосы, ломкие ногти. И еще одно важное последствие быстрого похудения - откат веса. На место сброшенных 10 кг возвращаются все 15.

Напомним, ранее профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина назвала самые распространенные ошибки при похудении и их эффект.